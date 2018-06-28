Göztepe'de Alpaslan ve Traore iddialı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk çalışmasını dün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştiren Göztepe'nin yeni transferi Alpaslan Öztürk ve sol bek Adama Traore taraftara önemli mesajlar verdi.

Elazıspor'dan 3 yıllığına Göztepe'ye transfer olan orta saha oyuncusu Alpaslan, çok büyük bir camiaya geldiğini söyledi. Göztepe forması giyeceği ilk günü heyecanla beklediğini belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Yeni sezon tüm camiamıza hayırlı olsun. Taraftarımızın önüne çıkacağım günü iple çekiyorum. Başarılı bir sezon geçirmek için hepimiz çok çalışacağız" dedi.

Yaşadığı sakatlıklar yüzünden geçen sezonun sonlarına doğru forma giyemeyen Traore ise tamamen iyileştiğini ve sezona en iyi şekilde hazırlanacağını söyledi. Beklentilerinin büyük olduğunu dile getiren Fildişi Sahilli oyuncu, "Süper Lig çok zor ve aynı zamanda kaliteli bir lig. Geçen sezonun ilk maçında Süper Lig'in ne kadar zorlu olduğunu anlamıştım. Bu sezon yine taraftarımızı mutlu etmek için mücadelemizi sergileyeceğiz" diye konuştu.

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'yla ilgili görüş bildiren Traore, "Ülkem Fildişi Sahili turnuvada yer almadığı için Dünya Kupası ile ilgilenmiyorum ama takım arkadaşım kalecimiz Beto, Portekiz Milli Takımı'nda. Onu takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk'ün açıklamaları

- Göztepeli futbolcu Adama Traore'nin değerlendirmeleri

(FOTOĞRAFLI)

HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

