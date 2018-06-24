Göztepe Damien Da Silva'yı bitirecek

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk'le 3 yıllık sözleşme imzalayıp Aytemiz Alanyaspor'dan sağ bek Lamine Gassama ile prensipte anlaşan Göztepe, aradığı stoperi Fransa'dan buldu.

Sarı-kırmızılılar Trabzonspor'un transferini askıya aldığı Caen takımında forma giyen Damien Da Silva'yla görüşmelere başladı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuyla kurulan ilk temasların olumlu geçtiği öğrenildi. Teknik direktör Bayram Bektaş, Da Silva'yla görüştüklerini doğruladı ve transferi netleştirmek için çabaladıklarını ifade etti.

Futbol yaşamına ülkesi Fransa'nın FC Niort takımında başlayan 30 yaşındaki futbolcu, Chateauroux ve Clermont'da da top koşturdu. Geçen sezon Lig 1'de 23 maçta Caen formasını terleten deneyimli oyuncu, 4 gol atarak dikkat çekti. Top başı yapacağı 27 Haziran tarihine kadar 2 ya da 3 takviyeyi bitirmek isteyen Göz-Göz'de takımdan gönderilmesi düşünülen orta saha Scarione'nin bu hafta Başkan Mehmet Sepil'le masaya oturacağı ifade edildi. Kulüple 1 yıl daha mukavelesi bulunan Arjantinli'yi en az zararla elden çıkarmayı planlayan yönetim, Gouffran, Kadu, Ghilas ve Ömer'le de toplantı yapacak.