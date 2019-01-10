Göztepe çare arıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Huesca'da top koşturan kanat oyuncusu Serdar Gürler'le 1.5 yıllığına anlaşma sağlayan Süper Lig ekibi Göztepe, yabancı kontenjanını boşaltabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Elde kalan golcü Nabil Ghilas'ı Antalya kampına götüren, Oscar Scarione'yle ise bir türlü yollarını ayıramayan sarı-kırmızılıların Adama Traore'nin lisansını askıya alacağı bildirildi. Sezonun 8'inci haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa müsabakasında sol diz çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan Fildişi Sahilli oyuncuya ikinci yarı lisans çıkarılmayacağı, Göztepe'nin bu formülle 1 yabancı futbolcuya kontenjan sağlayacağı bildirildi.

Ancak İzmir temsilcisinde başarılı bir dönem geçiren Traore ile yolların ayrılmayacağı, deneyimli futbolcunun tedavisinin bekleneceği ifade edildi. Mayıs sonunda sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki sol bekle tam iyileşmesi halinde yeniden kontrat imzalanabileceği vurgulandı. Serdar Gürler transferiyle hücum hattını güçlendiren Göztepe, yabancı transferini ya defansın soluna ya da forvete yapacak. Birçok isimle temas halinde bulunan yönetim bütçeyi ise kesinlikle sarsmayacak. Nokta atışı yapmayı planlayan Başkan Mehmet Sepil kadroda kısıtlı değişim olacağını ve yerinde hamleler yapacaklarını açıklamıştı.

Göztepe'nin listesinde sol bekler Aziz Behich, Ali Adnan ve Emilo İzaguirre yer alıyor.