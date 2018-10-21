Göztepe - Beşiktaş maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR () - Spor Toto Süper Lig’in 9'uncu haftasında oynanan Göztepe - Beşiktaş karşılaşması öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. İzmir emniyeti özellikle iki takım taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi için yoğun çaba sarf etti. Beşiktaşlı futbolseverlerin stada girişinde kuş uçurmazken, taraftarlar teker teker arandı. Biletsiz hiçbir taraftar stat çevresine dahi sokulmadı. Karşılaşmada 1500 polisin görev yaptığı öğrenildi. Çevik kuvvet, atlı birlikler ve yunus timi hazır bulundu. Beşiktaş’tan 150 taraftarın arama noktalarında biletleri olmadığı tespit edildi ve siyah beyazlılar stada sokulmadı.

Hem Göztepeliler hem de Beşiktaşlılar maça yoğun ilgi gösterdi. Ev sahibi Göztepe’de 3 hafta önce oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında yaklaşık 7 bin taraftar ceza almasına rağmen, sarı kırmızılılar Bornova Stadı’nı doldurdu. Beşiktaşlı 200 kadar taraftar da kale arkasından takımlarını destekledi.

Beşiktaş’ta kart cezalısı Vida’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Pepe, Ljajic ve Adriano, İzmir’e götürülmedi. Teknik direktör Şenol Güneş, Vida ve Pepe’nin yokluğunda defans göbeğinde Medel’le Roco’ya forma verdi. Quaresma’yı ise yedek kulübesine çeken Güneş, Lens’i 11'de oynattı.

Göztepe’de ise sakatlıkları süren Traore ile Deniz 21 kişilik kafilede yer almadı. Teknik direktör Bayram Bektaş, Traore’nin yerine sol bekte Berkan’a görev verirken, orta alanda da Alpaslan’ı kızağa çekip Poko’yu 11'de çıkardı. Göz-Göz’de geçen sezonun ikinci yarısında sol dizinden sakatlanıp, ülkesi Brezilya’da ameliyat olan stoper Kadu bu sezon ilk kez kadroya girdi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, karşılaşmadan önce IFCA Dünya Kupası’nda kadınlar dünya ikincisi olma başarısı gösteren windsurf sporcusu Fulya Ünlü’ye plaket verdi.

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