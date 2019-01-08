Göztepe Başkanı Sepil: "Yasin Fenerbahçe'yi istemedi"

İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarı öncesi Antalya Belek'te hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı Fenerbahçe ile anılan takımın en skorer oyuncusu Yasin Öztekin'in transferiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Mehmet Sepil, "Yasin konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la konuştuk. Sadece flört aşaması oldu, resmi bir teklif gelmedi. Yasin Fenerbahçe'ye gitmek istemedi. Bizim de zaten Yasin'i bırakma niyetimiz yok. Yasin bundan sonra İstanbul'a dönmez. Ya Göztepe'de kariyerini noktalar ya da kendini kanıtlarsa Avrupa'ya gider. Şu anda oyuncumuzun takımdan ayrılması söz konusu değim. Biz ondan çok memnunuz" yorumunu yaptı.

Transfer çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Sepil, "Devre arasında transfer piyasası çok tehlikeli. Eksik bölgelerimizi sürekli Teknik Direktör Kemal Özdeş'le konuşuyoruz. Mutlaka takviye yapacağı ancak kadromuzda büyük bir değişim olmayacak. İspanya'da forma giyen Serdar Gürler ile ilgileniyoruz. Antalya kampı takıma uyum sağlayamayan, sakatlıktan dolayı istikrarı yakalayamayan futbolcularımız için çok önemli. Aramızdan ayrılanlar da olacak. Biz yolumuza devam edeceğiz. Ligin ilk yarısını hedeflediğimiz puanın altında tamamladık. 8. haftada oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardırdan büyük düşüş yaşadık" ifadelerini kullandı.

Göztepe olarak maddi bir problem yaşamadıklarına değinen Başkan Sepil, "Bizim hiç borcumuz yok. Bizim gibi Kasımpaşa ve Sivasspor'un da borcunun olmadığını biliyoruz. Televizyon gelirleri bizimle birlikte Kasımpaşa, Sivasspor ve Başakşehir'e direkt olarak geliyor. Bu 4 kulübün 3'ü anonim şirketi. Ben böyle bir yapılandırmayı doğru buluyorum. Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik kaosun çözülmemesi Göztepe lehine değildir. Ekonomik kaos piyasayı daha kötü bir hale getiriyor. Yabancı yatırımcıların en kolay geleceği kulüpler belli. Yabancı yatırımcı, iyi idare edilen, seyircisi, camiası olan kulüpler ister. Bizim Göztepe olarak burada çok büyük bir üstünlüğümüz var" dedi.

YENİ STAT GECİKECEK

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, inşaatı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin gecikebileceğini söyledi. "Süper Lig'de stadı olmayan tek kulübüz" diyen Mehmet Sepil, "Yeni stadımızı gelecek sezonun başına yetiştirmemiz zor gözüküyor. Ancak şu an gördüğümüz kadarıyla çok büyük gecikmeler beklemiyoruz. Çok güzel bir stat olacak" cümlelerini kurdu.

Mehmet Sepil, Torbalı'da yapacakları altyapı tesislerinin yapı ruhsat belgesinin belediyeden aldıklarını dile getirerek, projenin ocak ayının 15'inde veya 16'sındaki İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşüleceğini söyledi. Sepil, "Tesis için ocak ya da şubat ayının ilk 2 haftasında Gençlik ve Spor Bakanımız ve Federasyon Başkanımızın katılımıyla temel atma töreni düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

FERHAT ARICAN GÖZ-GÖZ'E GELDİ

TÜRK cimnastik tarihinin en önemli sporcularından biri olarak gösterilen Ferhat Arıcan, Altınordu'dan Göztepe'ye transfer oldu. Başkan Mehmet Sepil, en büyük hedeflerinin Göztepe armasının olimpiyatta temsil edilmesi olduğunu belirterek, "Cimnastik branşını faaliyete geçirdik. Ferhat Arıcan kota alması halinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Göztepe'yi de temsil edecek. Basketbol için de projelerimiz var. Başantrenör Ahmet Kandemir'le iş birliği yapacağız. Kendisi İzmir'de basket okulları açmayı düşündüğünü söyledi. Birkaç kez bir araya geldik. Bu konuda projeleri var. Kendisinin projesini, altyapı projemizle birleştirme kararı aldık. Kısa bir süre içinde basketbolda spor okullarımız çok daha düzenli ve profesyonel şekilde start alacak" dedi.