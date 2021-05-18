Göztepe Başarılı Oyuncusu Alpaslan'a Veda Etti

Süper Toto Süper Lig, 41 hafta sonrası son buldu. Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe, ligi 10. sırada bitirdi. Lig bitimi sonrası tüm takımlarda süren transferler ve değişikler gündemde. Göztepe de takımda yapılan değişlikleri bir bir açıklamaya başladı. Hangi oyuncuların kalıp hangilerinin veda edeceği duyuruldu. Sezonu kapatan sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri sona eren stoper Atınç Nukan ve Berkan Emir'le nikah tazelenirken, Alpaslan Öztürk ile yollar ayrıldı.

İzmir ekibi, Beşiktaş maçından önce Atınç'la 3 yıllık sözleşme yaptığını duyururken, karşılaşmadan 2 gün sonra ise sol bek Berkan'ın mukavelesi 2 yıl daha uzatıldı. Göztepe'de geleceği merak konusu olan defans oyuncusu Alpaslan ise yeni sezon öncesi takımdan ayrıldı.

Süper Lig'den birçok takımın transfer listesinde yer alan milli futbolcu ile yapılan görüşmelerin ardından sözleşme uzatılmadı. Göztepe son Beşiktaş müsabakasında gol atan Alpaslan Öztürk'e veda klibi yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten Alpaslan içi şu açıklama yapıldı:

"3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler King Kong."

Göztepe taraftarları ise oyuncuya teşekkürlerini bildiren paylaşımlarda bulundu. "Her şey için teşekkürler Alpaslan. Yolun ve bahtın açık olsun. Seni unutmayacağız" şeklinde gönderiler paylaşıldı.

2018-2019 sezonunda 1’inci lig ekibi Elazığspor’dan transfer edilen 27 yaşındaki başarılı futbolcu kısa sürede kendini kanıtladı. İzmir ekibine geçmesiyle forvetlere taş çıkardı. Esas bölgesi orta saha olan Alpaslan ilk senelerinde asıl mevkisind oynasa da savunmada yaşanan birtakım sakatlıklar ve giden oyuncular olması nedeniyle stoper olarak devam etti. Defansta başarılı bir tablo çizen oyuncu bu sezon A Milli Takım’a kadar yükseldi. Milli takıma çağrıldığını telefonla öğrenen oyuncunun büyük sevinci güvenlik kameralarına yansımıştı. Defansta oynamasına ragmen bu sezon golleriyle de konuşuldu. Sezon boyunca kendisinden bir çok gol izlediğimiz Alpaslan’ın takıma büyük katkı gösterdi. Aynı zamanda takımın penaltıcısı konumunda olan Alpaslan 118 Süper Lig karşılaşmasında toplam 13 gole imza atarak bazı forvetleri dahi geride bırakmayı başardı. Tecrübeli futbolcunun Göztepe’den önce adı uzun süre Fenerbahçe ve Trabzonspor’la anılmıştı.