Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Göztepe, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, zor bir zamanda önemli bir maç kazandıklarını söyledi. Taraftara teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Taraftarımız hafta içinde tesislerimize gelerek pankartlarla bize çok güzel enerji verdi. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İlk 15 dakika stresten baskılı olamadık. Ardından golleri bulunca enerjimizi gösterdik. Doğru paslar, doğru tercihler yapsaydık 3. golü bulabilirdik. Kötü zamanda golü yedik. İkinci yarıda kontrataklarla oynadık. Yine tercihler ve yanlış paslar nedeniyle farkı açamadık. Rakip beraberlik golünü attığında ardından yarı alanına çekildi. Bulduğumuz golle çok önemli bir galibiyet elde ettik. Sıralama açısından çok önemli bir 3 puan. Bundan sonra kalan maçlarda çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kayserispor deplasmanında da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

YALÇIN: "BERABERLİĞE ÜZÜLECEKKEN, YENİLDİK"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise Göztepe'yi tebrik ederek basın toplantısına baladı. Basit goller yediklerini ifade eden Yalçın, "1 puana üzülecekken mağlup olduk. Ancak her şeye rağmen oyuncularımın istek ve arzusundan memnunum. Mücadele gücünden memnunum. Seyir zevki yüksek bir maç izledik. 2-0 geriye düştük, geri dönmek için çok çabaladık. Basit savunma hataları yaptık. Agresif olmalıydık ama agresif olamayınca kaybettik. Ligde bu tür kayıplar oluyor. Ben takımımdan memnunum. Kaybedebiliriz, bu doğaldır. Artık Trabzonspor maçına konsantre olmalıyız. Bu maçı unutacağız. Buradan ne alırsak kardır diye düşünmüştük ama olmadı" dedi.

Ozan Tufan'ın her geçen hafta iyiye gittiğini belirten Yalçın, "Ozan bana göre iyi oynadı. 45 dakikalık temposu yavaş yavaş yukarılara çıkıyor. Kilo problemini çözecek, fazlaları gidiyor. 1 ya da 2 hafta içinde eski Ozan'ı görebiliriz" yorumunu yaptı.

