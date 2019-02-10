Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

SPOR Toto Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Göztepe'de takımın en skorer oyuncusu Yasin Öztekin, 2 karşılaşma sonra 11'e döndü. Teknik direktör Kemal Özdeş'in Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında yedek soyundurduğu deneyimli futbolcu, kızağa çekilen Halil'in yerine sahaya çıktı.

Göztepe'de Fenerbahçe karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan İngiliz golcü Cameron Jerome'un yokluğunda santrforda Deniz Kadah forma giydi. Sakatlığı bulunan Nabil Ghilas da 21 kişilik kafilede yer buldu.

Karşılaşmaya iki takım taraftarı da yoğun ilgi gösterdi. Ligde zor günler geçiren Göztepe'de taraftarlar Bornova Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Sarı-kırmızılı futbolseverler maçtan önce oyuncuları teker teker trbünlere davet edip moral verdi. Konuk Alanyasporlu taraftarlar da kale arkasında takımlarını destekledi. Alanya'da İzmir'e 9 otobüs taraftarın geldiği öğrenilirken, emniyet mensupları Alanyasporlular'ın stada geldiği sırada geniş güvenlik önlemleri aldı.