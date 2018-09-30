Göztepe - Atiker Konyaspor maçından notlar

Onur ATIŞ / İZMİR () - Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenen Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş kazanan 11'i bozmadı. Sarı kırmızılılarda sakatlıkları süren Cikalleshi, Kadu ve Atakan kafilede yer almazken, iyileşen Poko ise 21 kişilik kadroya girdi. Atiker Konyaspor'da ise kırmızı kart cezalısı Adis Jahovic, eski takımı Göztepe'ye karşı görev yapamadı.

Göztepeli ve Konyasporlu taraftarlar yoğun yağış olmasına rağmen karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin Göztepeli futbolsever Bornova Stadı'ndaki yerini aldı. Konyasporlular da kale arkasını doldurdu. Maçtan önce kuzey kale arkasında maçı izleyecek taraftarlara kırmızı yağmurluk dağıtıldı.

Göztepeli ve Konyasporlu futbolcular seremonide yağmurluklarını çıkarıp çocuklara verdi. İki takım oyuncularının bu davranışı tribünlerden bol bol alkış aldı. Karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Bornova Stadı'nda elektrikler kesildi. Maçın hakemi Mete Kalkavan takım kaptanları kaleci Beto ve Serkan'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcular ışıklandırma olmadan da maça devam edebileceklerini Kalkavan'a söyledi. Müsabaka bir süre ışıklandırma çalışmadan oynandı, ardından statta elektrikler geldi.