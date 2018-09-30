Göztepe - Atiker Konyaspor: 3-2

Onur ATIŞ / İZMİR ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)

GÖZTEPE: Beto (xxx) - Gassama (xx), Titi (xxx), Reis (xx), Traore (xx), Alpaslan (xxx) (Dk. 73 Poko xx), Borges (xxx), Castro (xxx), Yasin (xxx) (Dk.. 90 Berkan), Halil (x) (Dk. 29 Tayfur xx), Jerome (xxx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (x) - Skubic (xx), Selim (x) (Dk. 46 Hurtado x), Uğur (x), Ferhat (xx), Jonsson (x), Jevtovic (xx), Ömer Ali (x), Fofana (x) (Dk. 75 Moke x), Milosevic (x) (Dk. 68 Traore x), Yatabare (xx)

GOLLER: Dk. 24 Jerome, Dk. 40 Yasin, Dk. 61 Castro (Göztepe) - Dk. 49 Yatabare, Dk. 90+3 Ömer Ali (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Reis, Titi, Beto (Göztepe) - Ömer Ali, Milosevic, Jevtovic, Hurtado (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ve Trabzonspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Göztepe, evinde Atiker Konyaspor engelini de aştı: 3-2. Sarı kırmızılılar 24'üncü dakikada Jerome'un kafasıyla perdeyi açarken, Yasin Öztekin 40'ıncı dakikada tabelayı 2-0'a getirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor 49'da Yatabare ile umutlansa da Castro 61'de farkı yeniden 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın 90+3'üncü dakikasında Ömer Ali skoru belirledi. Bu sonuçla son 3 maçında 3 galibiyet alan Göz-Göz puanını 12'ye çıkardı. Konyaspor ise 2'nci yenilgisini alarak 11 puanda kaldı.

6'ncı dakikada Castro ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Top üstten auta gitti.

24'üncü dakikada Göztepe öne geçti. Yasin'in kullandığı köşe vuruşunda savunma arasında topa iyi yükselen Jerome kafayla fileleri sarstı: 1-0.

33'üncü dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Fofana sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topa dokunan Yatabare pozisyondan sonuç alamadı.

40'ıncı dakikada Göz-Göz farkı 2'ye çıkardı. Topla birlikte rakip ceza alanına giren Yasin kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Yasin'in plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

49'uncu dakikada Atiker Konyaspor farkı 1'e indirdi. Hurtado sağ kanattan ortaladı, Yatabare kale dibinde topa dokundu: 2-1.

61'inci dakikada Göztepe golleri üçledi. Jerome'la verkaça giren Castro topu topuğu ile önüne aldı. Portekizli oyuncu düzgün bir şutla kaleci Serkan'ı avladı: 3-1.

74'üncü dakikada Göztepe 4'üncü gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Jerome topu Poko'ya çıkardı. Ancak Konyaspor defansı araya girip son anda Poko'nun golünü önledi.

77'nci dakikada sol çaprazda topla buluşan Yatabare vuruşunu yaptı. Ancak iyi yer tutan kaleci Beto gole izin vermedi.

88'inci dakikada Konyaspor kalecisi Serkan, Yasin'in frikiğini köşeden çıkardı.

90+3'üncü dakikada Konyaspor skoru belirleyen golü attı. Traore'nin pasında Ömer Ali gelişine vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

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