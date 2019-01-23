Göztepe-Antalyaspor: 3-0

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

STAT: Bornova

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Serkan Olguncan (xxx), Mustafa Sönmez (xxx)

GÖZTEPE: Göktuğ (xxx) - Gassama (xx) (Dk. 61 Tayfur xx), Titi (xx), Reis (xxx), Grillo (xx), Alpaslan (xxx), Poko (xx), Castro (xx) (Dk. 61 Halil xx), Gouffran (xxx) (Dk. 69 Yasin xx), Serdar (xxx), Deniz (xxx)



ANTALYASPOR: Ferhat (x) - Birkan (x), Musa (x) (Dk. 46 Doğukan x) (Dk. 74 Mustafa x), Bahadır (xx), Osman (x), Zeki (xx), Charles (xx), Harun (x), Sergen (xx), Drole (xx), Mevlüt (x) (Dk. 57 Doukara x)

GOLLER: Dk. 22 Osman (kendi kalesine) (Antalyaspor), Dk. 39 Serdar, Dk. 66 Deniz (Göztepe)

SARI KARTLAR: Alpaslan, Castro (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalan Antalyaspor, deplansmandaki rövanş maçında 3-0 yenilerek kupaya veda etti.

Maçın 22'nci dakikasında Osman'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar 39'da yeni transferi Serdar'la skoru 2-0’a getirdi. Müsabakanın 66'ncı dakikasında bu kez Deniz sahne aldı. Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan İzmir ekibi kupada yoluna devam etti.22'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, Gouffran topu çevirdi. Antalyaspor savunmasında Osman arka direkte ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

29'uncu dakikada Deniz topu filelere gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı. Hakem Ali Palabıyık VAR odasını dinledikten sonra golü geçersiz saydı.

39'uncu dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan gelen uzun topta kaleci Ferhat boşa çıkarken, Serdar topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

64'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın sert vuruşunda top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

66'ncı dakikada Göztepe üçledi. Gouffran'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz, plase bir vuruşla fileleri sarstı: 3-0.

84'üncü dakikada ceza sahasına sızan Yasin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu, Ferhat topu ayaklarıyla çeldi.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2'nci maçında rakibi Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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