Göztepe-Altınordu: 1-1 (Özel maç)

Onur ATIŞ / İZMİR,()

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen İzmir'in Süper Lig temsilicisi Göztepe ile 1'inci Lig ekibi Altınordu hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanan müsabakaya Göztepe, Göktuğ - Kadu, Hakan, Erol, Tayfur, Alpaslan, N'gando, Gouffran, Yalçın, Samed Ali ve Sokol Cikalleshi 11'i ile başlarken, Altınordu ise Erhan - Kerim, Sinan, Hasan, Ali Yaşar, Berkay Samancı, Murat, Mert, Sefa, Atakan, Kemal tertibiyle mücadele etti.

2'nci dakikada ilk tehlikeli atağı Altınordu geliştirdi. Kerim'in sert şutunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi. 11'inci dakikada Altınordu Kemal'in golüyle 1-0 öne geçti. 17'nci dakikada Altınordu'da sakatlanan Murat'ın yerine Deniz oyuna dahil oldu. 27'nci dakikada Göztepe Gouffran ile gole çok yaklaştı. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip 46'ncı dakikada N'gando ile mutlak bir gol pozisyonundan faydalanamadı. 59'uncu dakikada bu kez Samed Ali'nin şutunda top auta çıktı.

71'inci dakikada Göztepe tabelayı eşitledi. Ceza sahasına girip kaleciyi çalımlayan Cikalleshi meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki İzmirli özel maçta 1-1 berabere kaldı.

Göztepe'de sakatlıkları süren Grillo, Deniz, Gassama, Traore ve Halil sakatlıkları yüzünden Altınordu müsabakasında forma giyemedi. Göztepe gelecek hafta Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Altınordu ise 1'inci Lig'de Eskişehirspor'u ağırlayacak.

FOTOĞRAFLI