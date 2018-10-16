(Görüntülü) ZTK 4. Eleme Turu kuraları çekildi

İSTANBUL,() - Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 30, 31 Ekim ve 1 Kasım 2018 tarihlerinde oynanacak. Törende konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Bu Tur'da yine en alt ligden, en üst lige kadar tüm liglerimizden takımlar bulunuyor. Bunu çok önemsiyoruz. Çok güzel ve renkli bir yarış oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu olarak maddi ve manevi beklentilere karşılık vermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İlk üç tur biliyorsunuz İddaa'nın programına girdi. 30 müsabakanın canlı yayınlanması çok önemli. Bu sayı giderek artıyor. Katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi. Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor ve Trabzonspor A.Ş. kulüpleri dahil oldu. ZTK 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu'nda mücadele edecek. Kura çekimi sonrasında eşleşmeler şu şekilde: Menemen Belediye Spor - Zonguldak Kömürspor Kastamonuspor 1966 - Altay Kayserispor - Pazarspor Altındağ Belediye Spor - Aytemiz Alanyaspor Adana Demirspor - Dersim 62 Spor Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor Balıkesirspor Baltok - Pendikspor Batman Petrolspor - Kasımpaşa Şile Yıldızspor - Boluspor Hatayspor - Fethiyespor Göztepe - Çengelköy Sarıyer - Ç. Rizespor Ümraniyespor - Anagold 24Erzincanspor Antalyaspor - Yomraspor Bugsaşspor - Trabzonspor Darıca Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor Etimesgut Bld. - İstanbulspor Bursaspor - 1461 Trabzon BB Erzurumspor - Keçiörengücü Gençlerbirliği - Diyarbekirspor Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor F. Karagümrükspor - Afjet Afyonspor Bodrumspor - Sivasspor Nazilli Belediyespor - Osmanlıspor Kahramanmaraşspor - Konyaspor Bandırmaspor - Van BB Sivas Belediye Spor - Denizlispor Ankaragücü - Erbaaspor