(Görüntülü) Yerlikaya, İzmit'te gençlerle buluştu

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCUİZMİT(Kocaeli), ()

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Yerlikaya makamda ya da Ankara'da oturarak değil, illere giderek oradaki asgari sıkıntıları görerek çözme çabasında olduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er, Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Yerlikaya burada sosyal medyanın doğru kullanımıyla ilgili karikatür sergisini gezip sınıflarda Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerle sohbet etti. Ardından bocce müsabakalarında yarışan öğrencileri ziyaret edip bir süre bocce oynadı.

BİZ MAKAMDA YA DA ANKARA'DA OTURMUYORUZ

Haftada 2-3 ili gezip yerinde tespit ettikleri sorunları çözme çabasında olduklarını söyleyen Yerlikaya, Biz makamda ya da Ankara'da oturarak değil, illere giderek oradaki asgari sıkıntıları görerek bunları bakanlığımıza ileterek bu konuda çalışma yaparak çözme çabasındayız. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği emanetin layıkıyla sahibi olmanın gayretindeyiz. Bu uğurda da mücadele ediyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Haftada 2-3 ilimize gidip gençlerimizle, sporcularımızla bir arada olarak yerinde görerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi.

EŞİT ŞARTLARDA YATIRIM YAPIYORUZ

Tüm spor branşlarına eşit şartlarda yatırım yaptıklarını belirten Yerlikaya, Biz Türkiye'deki tüm branşlarımıza eşit şartlarda ve oranlarda yatırım yapıyoruz. Futbolu kendimize baz olarak görmeyelim. Amatör branşlarda tüm imkanlar seferber edildi. Bütün imkanları il müdürlükleri vasıtasıyla tabana yayılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonraki süreçte katkılarımız daha da artacaktır. Cumhurbaşkanımız spora ve sporcuya hassasiyeti hep birlikte biliyoruz. Bu hassasiyetle daha başarılı olmaları için tüm imkanları önümüze sunmuştur biz de gençlere spor camiamıza bunları aktarmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz diye konuştu.