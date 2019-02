(Görüntülü) Yerlikaya'dan müjde: "500 milli sporcu alımı daha yapacağız"

Aziz GÜVENER / Adapazarı (Sakarya) () - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, önümüzdeki aylar içerisinde Spor Bakanlığı bünyesine 500 milli sporcu alımı yapılacağının müjdesini verdi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, bir dizi ziyaret için geldiği Sakarya'da Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde BESYO öğrencilerinin yer aldığı sınıfta derse katıldı. Öğrencilerin sorularını cevaplayan Yerlikaya, milli sporcular için alım müjdesi verdi. 'DEVLET SPORCUSU ŞU ANDA DEVLET GARANTİSİNDE' Konuşmasında eski yılları hatıralatan Yerlikaya, "Biz ufakken yazılı basında da gördük. Eski şampiyonlar, büyük şampiyon olmuş ama isyan içinde, yoksulluğa mahkum edilmiş. Bunları da biz 2008 yılında devlet garantörlüğü altına aldık. Devlet sporcusu maaşı, şeref aylığıyla şu anda devletin garantisinde. Hastaneye gider, her ay maaşını alır. Kendisi hakka yürümüştür, eşi mağdursa ona verilir, o da ölmüşse çocuklarına verilir. İmkanlar daha çok genişliyor, gelişiyor, bugün Avrupa'da başarılı olmuş kişilere KPSS'ye dahil etmeden devlet, beden eğitimi öğretmeni ataması yapıyor veya bakanlık bünyesinde biz sözleşmeli antrenör ya da antrenör olarak alım yapıyoruz. Bu kriterlerde, önümüzdeki aylarda yine 500 milli sporcuya da alım yapacağız. İmkanlar daha çok gelişti, geçmişte dediğimiz alımlar yoktu. Şimdi öyle bir 'bizim salonlarımız yok, alanımız yok, imkanımız yok' deme şansımız kalmadı" dedi. 'BESYO OKUMUŞ OLMASI HER ŞEYİ HAK EDİYOR ANLAMINA GELMEZ' Yerlikaya ayrıca bir öğrencinin geçtiğimiz günlerde Spor Bakanlığı'nın spor uzmanlığı, masör, psikolog gibi dallarda 3 bin 200 kişi alım yaptığı mülakatın sorularının spor ile alakalı olmadığına ilişkin sorduğu soruya ise "Siz sadece sporcu yetiştirmek mi istiyorsunuz ya da bir sporcuya kimlik katmak mı istiyorsunuz? Adam Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafyasında kaç bölgeye ayrıldığını bilmiyorsa, kaç metrekare içinde olduğunu bilmiyorsa, bu adamın da bize pek bir faydası olmaz. Yani beden eğitimi okumuş olması her şeyi hak ediyor anlamına gelmiyor. Kendisine ait, ülkesinde sosyal bir şey bilmiyorsa ülkesine dair hiçbir şeyden haberi yoksa kaç ili olduğundan haberi yoksa... Ben size bir şey söyleyeyim, bir soru çıkmış o mülakatlarda, Naim Süleymanoğlu hangi branşta diye sorulduğunda cevap verememiş. Yahu ne işin var senin burada? Soruların böyle olması da normal" diyerek cevap verdi. Yerlikaya'ya programın sonunda öğrenciler tarafından çiçek takdim edilirken, Sakaryaspor forması da hediye edildi.