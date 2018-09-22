(Görüntülü) Yeni Malatyaspor ve Rizespor yöneticileri bir araya geldi

Taha AYHANMALATYA, ()

Evkur Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor yöneticileri bugün oynanacak karşılaşma öncesine bir araya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bugün oynanacak mücadele öncesince iki takımın yöneticileri birlikte kentteki bir restoranda bir araya gelerek dostluk mesajı verdi.

Yeni dönemde futbolun güzelliklerini, dostluklarını öne çıkarmalarının lazım olduğunu kayededen Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Artık Türkiye'de futbol şiddeti kaldırmıyor. Şiddetten beslene beslenen Türk futbolu bu hale geldi. Bu tür dostlukların Anadolu şehirlerinde daha da öne çıkması, biraz da İstanbul'a doğru hatırlatması, İstanbul takımlarından da bayağı bir düzelme var. Şiddete karşı bu sene bayağı bir örnek davranışlar sergileniyor. Ben şahsen eski bir duayen olarak bu meslekte, bu kulüpçülükte, bu seneki gidişatta dostluğun öne çıkmasından çok mutluyum. Dolayısıyla Malatyaspor-Rizespor çok eskiden dayanan, babamın zamanından gelme. Bizim un fabrikamız vardı Rize'de. Malatyaspor kafilesi Rize'ye geldiğinde otobüsü bizim un fabrikasına çekmişti. Rahmetli Nihat Tecdelioğlu vardı, çok eskilerden. Dediğim 40 seneyi geçti. Dolayısıyla eski bir dostluğumuz var. Bu kadim dostluğun, Anadolu dostluğunun devamı dileğinle başkanımıza ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu günkü maçın önce dostluk çerçevesinde, sakatlık olmadan, vukuat olmadan bitmesi, hak eden kazansın. Biz futbolun dostluk yüzünün öne çıkmasından yanayız. Her iki takıma başarılar diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise maçta dostluğun kazanmasını temenni ederek, Bu kahvaltı; birliğin, beraberliğin ve dostluğun bir belirtisi. Biz burada Malatya'da gelen bütün kulüplerimize gerek kahvaltı, gerek öğlen yemeğiyle beraber bir araya geliyoruz ve bu dostluğumuzu pekiştirmeye çalışıyoruz. Bunu tabi bütün kulüplerimizin bu şekil yapması ve bir futbol ailesi olarak bunlar önemli şeyler. İnşallah bundan sonrada hep beraber birlikte hem illerimize faydalı olamaya çalışacağız, hem de Türk futboluna dostluğu birliği beraberliği bu vesileyle katkı sağlamış olacağız ifadelerini kullandı.

Konuşmaların arından Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'ya kayısı hediye etti.