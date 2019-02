(Görüntülü) Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Taha AYHAN/MALATYA, () - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 20'nci haftasında sahasında ağırlayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, hafif tempolu koşunun ardından yakın pas ve taktik çalıştı. İdman başlamadan önce Yeni Malatyaspor'a ikinci yarı arasında transfer olan savunma oyuncusu Mustafa Akbaş ile forvet oyuncusu Thievy Bifouma gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKBAŞ: "ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA HAZIRIM" Yeni Malatyaspor'a ikinci yarı arasında transfer olan savunma oyuncusu Mustafa Akbaş, Malatya ile kampta ikinci idmanına çıktığı sırada sakatlık geçirdiğini kaydederek, "Bu benim şansızlığım. Direkt gelip o mevkiinde başlamayı düşünüyordum ama şimdi tamamen geçti. Geçen hafta içi takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladım. Şimdi tamamen hazırım. İnşallah bu maçta hocamın görev verdiği taktirde elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım" diye konuştu. 'ÇOK İYİ BİR AİLE ORTAMINA GİRDİM' Akbaş, Malatya'nın ortamını az çok bildiğini, Turgay hocanın eski hocası olduğunu belirterek, "Buranın ortamını sezon başından beri burayla görüşüyordum, Turgay hocayla buranın ortamı hakkında bilgi alıyordum. Burada tanıdığım arkadaşlar da vardı zaten. Çok iyi bir aile ortamına girdiğimi düşünüyorum" dedi. Sarı-kırmızılı takımın kadrosunun ikinci sezon için yeterli olduğunu dile getiren Mustafa Akbaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerinin kupayı almak olduğunu, Süper Lig'de de Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin olduğunu, bunun için ellerinden gelen her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalışacaklarını söyledi. Sarı- kırmızılı takımın kadrosuna katılan forvet oyuncusu Thievy Bifouma ise, "Malatya'ya gelirken 3'üncü olması tesadüf değil. Çok kaliteli bir grup. Bayağıdır temas içindeydik ve oldu. İnşallah en kötü yerimizi koruyup biraz daha yükseklere gideceğiz" şeklinde konuştu. 'FENERBAHÇE MAÇI ÇOK ZORLU BİR MAÇTI' Ligin 19'uncu haftasında deplasmanda 3-2 yenildikleri Fenerbahçe maçını değerlendiren Bifouma, "Tabii ki Fenerbahçe'nin konumu itibariyle 17'nci olmasına bakmayın. Çok zorlu bir maçtı, çok zorlu bir deplasmandı Fenerbahçe maçı. Malatya'nın genel oyun planıyla oynayamadık orada çünkü normalde topa sahip olan taraf bizim olmamız lazımdı ama olmadı. Benim pozisyona gelince de; tribünden farklı görünüyor belki ama o sahada olmak çok farklı, her şey çok çabuk gelişiyor. Ben orada göremedim diyeyim size. Yoksa görsem çıkarabilirdim o topu" dedi. Futbolda her zaman rekabetin olduğunu ifade eden Bifouma, şunları söyledi: "Oynadığım takımlarda da rekabet vardı. Zaten futbolun güzel tarafı da rekabetin olması. Fakat ligde Kayseri maçını, kupada da Göztepe maçını kazanmak istiyoruz ama burada kazanmak isteyen 8 takım daha var. Onun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftar karşısına çıkıp oynamak ise mutluluk verici bir olay ama bizim için her maç önemli. İçeride ve dışarıda oynadığımız her maç önemli. Onun için her maçı tek tek alıp önümüze bakacağız."