(Görüntülü) Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Taha AYHAN/MALATYA, ()





Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni sezonda bazı futbolcular ile yollarını ayıracaklarını belirterek, "Bunu yapmak kolay bir iş değil. Sonuçta hepsinin sözleşmeleri var. Takımdan ayrılmak istemeyeceklerdir. Transfer komitemiz menajerleriyle oturup bir çözüme kavuşturacaktır. Onların yerine bize daha iyi uyum sağlayabilecek transferleri gerçekleştireceğiz" dedi.



2018-2019 futbol sezonu hazırlıkları için dün Malatya'da toplanan sarı kırmızılılar bugün yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıkları devam etti. Kamp çalışmalarının startını veren Yeni Malatyaspor, tesislerinde toplanarak yaz dönemi çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde toplanan sarı kırmızılıların antrenmanına yeni transfer Sırp Danijel Aleksic de katılırken, Dünya Kupası'nda bulunan Khalid Boutaib ve izinli olan oyuncular katılmadı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Erol Bulut, "Hocalar ve futbolcular için tatil güzel bir şey ama bu tatil uzadığı zaman işe dönüp tekrar çalışma isteği de azalıyor. Futbolculuk kariyerimde hiçbir zaman çok uzun tatil yapan bir kişiliğe sahip değildim. İki haftalık aradan sonra insan tekrar çalışmak istiyor. Tabii bunu günümüzde futbolcuya anlatamıyorsun. Ama futbolcularım için bir aydan biraz daha fazla süren güzel bir tatil oldu" diye konuştu.



Geride kalan sezonu 10'uncu sırada 43 puanda bitirdiklerini ifade eden Bulut, "Hiç kimse bu başarıyı Yeni Malatyaspor'dan açıkçası beklemiyordu. Ama çoğu takıma kıyasla verimli bir sezonu geride bıraktığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Ellerindeki mevcut kadroyla ligi iyi bir noktada tamamladıklarını belirten Bulut, şunları söyledi: "Bu sene hedeflerimizi biraz daha artırmak istiyoruz. Bu da şu demek oluyor: 10'uncu sıranın ve 43 puanın üzerinde bitirmeye çalışacağız. Transferlerimizi de ona göre yapmaya çalışıyoruz. Ahmet tanıdığım U21 Milli Takımı'nda orta saha oynayan genç bir arkadaşımız. Önümüzde yapmamız gereken birkaç transfer daha var. Eğer istediğimiz başarıyı yakalamak istiyorsak bu transferleri yapmamız gerekiyor. Onlarında en geç Topuk Yaylası 2'nci etap kampı başlangıcına kadar yetişmesini umut ediyorum. Çünkü orada tam kadro çalışıp lige daha iyi hazırlanmak istiyoruz. Bunlardan en bilinenleri Sadık ve Azubuike, Adem'in de teklif aldığını duydum. Ama resmi olarak henüz bize gelen bir teklif yok. O yüzden ben o futbolcularla sezona başlayıp ve devam edecekmişim gibi planlarımı yapmaya devam edeceğim. Resmi bir teklif gelince yönetimimiz ve teknik heyet nasıl bir karar verir onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Takımda bazı isimlerle yolları ayıracacağız ama bunu yapmak kolay bir işte değil. Sonuçta hepsinin sözleşmeleri var. Takımdan ayrılmak istemeyeceklerdir. Transfer komitemiz menajerleriyle oturup bir çözüme kavuşturacaktır. Onların yerine bize daha iyi uyum sağlayabilecek transferleri gerçekleştireceğiz. Başkanımızla ve yönetimimizle istişarelerimiz her zaman oluyor. Özellikle benim istediğim 1-2 oyuncu var. Başkanımızın daha önce açıkladığı oyuncu sayısını belki biraz aşabiliriz. Khalid keşke 1 değil de 2 gol atsaydı. Bayağı kaçırdığı gol oldu. İspanya karşısında daha iyi oynadı. Attığı gol tabii çok güzeldi. Ondan önceki maçta da 70 dakika fena oynamadı. Ona da gelen tekliflerin olduğunu şahsen biliyorum. Beni arayan menajerler oldu. Zaten geçen sezon bizde attığı 12 golle iyi bir performans gösterdi. Sadece 12 gol değil, takıma defans anlamında büyük katkılar sağladı. Gelen teklifleri değerlendirip yolumuza bakacağız."