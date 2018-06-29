(Görüntülü) Ünal Karaman İnşallah sezon sonu da mutlu oluruz

TRABZON, () TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman´a doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Ünal Karaman´ın 52´nci yaş günü bugün futbolcular ve teknik ekibin katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde kutlandı.  Karaman, kendisi...

(Görüntülü) Ünal Karaman İnşallah sezon sonu da mutlu oluruz

TRABZON, ()
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman´a doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.
Ünal Karaman´ın 52´nci yaş günü bugün futbolcular ve teknik ekibin katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde kutlandı. 
Karaman, kendisi için özel hazırlanan doğum günü pastasını kestikten sonra pastadan ilk dilimi takım kaptanı Onur Kıvrak´ın elinden yedi. Ünal Karaman, burada yaptığı konuşmada, İnşallah sezon sonu da birlikte böyle mutlu oluruz dedi.

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