(Görüntülü) Ünal Karaman İnşallah sezon sonu da mutlu oluruz

TRABZON, ()

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman´a doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Ünal Karaman´ın 52´nci yaş günü bugün futbolcular ve teknik ekibin katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde kutlandı.

Karaman, kendisi için özel hazırlanan doğum günü pastasını kestikten sonra pastadan ilk dilimi takım kaptanı Onur Kıvrak´ın elinden yedi. Ünal Karaman, burada yaptığı konuşmada, İnşallah sezon sonu da birlikte böyle mutlu oluruz dedi.