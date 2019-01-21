(Görüntülü) Ünal Karaman'ın açıklamaları

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Tolga SAĞLAM / TRABZON () - Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir’e 4-2 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak oyuncuların duruşundan memnun olduğunu söyledi.



Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Zor dönemde farklı kimlikteki, karakterdeki oyuncuların farklı duruş sergiliyor. Kendi özellikleri içinde beklentimiz var. Onlar da bu özellikler içerisinde buna cevap vermeye çalışıyorlar. Sezon başından beri bizi yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ediyorum. Mali tablo konusunda sayın başkanımız Ahmet Ağoğlu nezdinde yönetim kurulumuz bir kurtuluş savaşı veriyor. Her şeye rağmen bu mücadeleyi veren bu gruba, topluluğa, bu sahadaki duruş, mücadele yakışır. Elbette zaman zaman kötü sonuçlar da alacağız ama hiçbir zaman niyetlerinden şüphe etmeyeceğiz."



KARAMAN: "EKSİK OYUNCULARIN DÖNÜŞÜNE ACİL İHTİYACIMIZ VAR"



Oyuncuların sakatlıklara rağmen büyük özveride bulunduğunu kaydeden Karaman, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Lig, kupa maçı derken kadro derinliğimiz azaldı. Maalesef bu bizi zor duruma düşürecek. Genç oyuncularımız gündeme gelecek ama meyvelerin olgunluk süresi var. Zaman içinde onları hazırlamaya çalışıyoruz. Sakat ve milli takımlarda bulunan oyuncularımızın, Sosa'nın dönüşüne acil ihtiyaç var. Pereira sorunu da eklendi. Ekuban'ın da durumu belirsiz. Hugo, ağrı kesiciyle oynadı, onun da nasıl döneceğini bilmiyoruz. Her şeye rağmen inananlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama oyuncuların gösterdiği duruştan memnunum."



Karaman, maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimine yönelik olarak ise şunları söyledi: "Bugün baktığımızda ince pozisyonlarda birçok konuyu dikkate alabilirsiniz. Sanıyorum bununla alakalı yönetim kurulumuzun yarın bir görüşü olabilir. Biz Halil Umut Meler kardeşimizi seviyoruz, genç, istikbali olan kardeşimiz. Bugün baktığımızda kritik nokta içerisinde farklı değerlendirebilecek birçok pozisyonu gündeme getirebilirsiniz. Bu işin içerisinde küçük düdükler, detaylar çok önemlidir. Bazen alır verir, oraya buraya. Bizim kardeşimizde art niyet aramamız söz konusu değil. Biz yine destekleyeceğiz, çünkü onların bu desteğe ihtiyacı var. Ama desteğe ihtiyaç varken saha içerisinde yoklukla mücadele eden, spor yapmaya gayret gösteren insanların heyecanı, hevesi kursağında bırakılmamalı. Ben anlayışla karşılıyorum. Sabır noktasında belli duruşta kalmak gerekiyor. Hala inancımı ve o insanların kendilerine teslim edilen görevi adalet çizgisi içerisinde yerine getirme noktasında doğru duruş içinde olduklarını düşünüyorum. Hata biz de yapıyoruz. Onlar da hata yapabilir ama detaylı bilgi hafta içinde sizlerle paylaşılır."



AVCI: "DEĞERLİ BİR TAKIM KARŞISINDA İKİNCİ YARIYA GALİBİYETLE BAŞLAMAK MUTLULUK VERİCİ"



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bazen maçlar kazanıyorsun, bazen kaybediyorsun. Bazen seviniyor, bazen üzülüyorsun ama hayatın içinde başka gerçekler de var. Bugün Samsun'un 30'uncu senesi. O zaman futbolcuydum. Bunu bugün saygıyla analım. Bugün kaptanımız Emre'nin dayısı da sabah kalp krizi geçirdi. Bu şekilde maçı oynadık. Üzülüyorsun, bazen maçı kazanıyorsun sevinemiyorsun. Hayatta en güzel şey sağlıklı düşünebilmek ve mutlu olabilmek. Bugün kazandık. Trabzonspor ile ne zaman ne şekilde oynarsan oyna ligimizin en değerli takımı. Birtakım sıkıntıları olmasına rağmen yetenekli oyuncu profiline sahip ve harika bir çıkış yapmış vaziyetteler. Oyunun başı itibarıyla 15-20 dakikalık bölümde bize baskı yapacaklarını biliyorduk. Bu baskıyı nasıl kırarızı 3-4 opsiyon çalışmıştık. Rakibin yaptığı baskıyla oyunun bütününde basit top kayıpları yaptık. Rakip bu baskıyı doğru sonuçlandıramadı. 15 dakikadan sonra oyuna doğru dağılım ve genişlik vererek gol öncesi iki net pozisyona girdik. Devreye 2-0 önde girmemiz oyunu daha ele almamızı gerektiriyordu. İkinci yarı da böyle başladı. Bazen hedefsiz oyun oynamak, bazen topa sahip olmak, çok basit ve hareketli bir oyun oynamak ve bununla beraber duran topun arkasında üçüncü golü bulduk. İlk golü bireysel hatadan yedik, arkasından Yusuf'un golüyle rakibi tekrar devreye soktuk. Atmosfer öyle bir atmosfer ve yetenekli oyuncuları da var. Sonrasında Visca bazen oyunun içinde bazen dışında oyunu bir şekilde çözdü. Çalışılanların karşılığını görmek bir teknik adam için mutluk verici. İki takım da oynamaya çalıştı, top 63 dakika oyunda kaldı. Biz bugün yüzde 60'larda topa sahip oluruz diye düşünüyorduk ama basit top kayıplarıyla birlikte yüzde 51-52'lerde topa sahip olduk. Robinho yüksek şiddette koşu yapan oyuncuydu. Rakipten 4 kilometre fazla koşmuşuz. Emre 39 yaşında olmasına rağmen sahada ikinci mesafe kat eden oyuncuydu. Çok değerli bir takımdan deplasmanda 4 gollü galibiyet alabilmek mutluluk verici. İkinci yarıya Trabzon gibi bir deplasmanda bu şekilde başlamak son derece mutluluk verici. Maçın değerli olması için arada kupa maçı var ve sonrasında Kasımpaşa maçına hazırlanacağız. Zamanı iyi değerlendirmek istiyoruz. Kulübün de oyuncuların da kişisel kariyerini zenginleştirmek istiyoruz. Umarım bu hedefe adım adım gidiyoruz. Türk futbolunun Trabzonspor'a, onların da Türk futboluna ihtiyacı var. Bir Karadenizli olarak onlara da başarılar dilerim."



"ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET ALDIK"



Çok değerli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Avcı, "Geçen seneden beri açıkladığımız bir hedef vardı. 2,5 sene evvel beklemediğimiz hedefle ilk yarıyı 17 maç namağlup bitirince herkes 'Şampiyon mu olacaksınız' dedi ama aslında ben böyle bir şey söylemedim. 33 hafta Beşiktaş ile yarışmıştık. Geçen sene şampiyonluk hedefimiz vardı. Bizimle birlikte 4 takımla 34 hafta yarıştık. Bu sene tekrar beni heyecanlandırdı. Evet olabilir hedefiyle sene başına başladık. Bizim aslında ikinci devreye başlarken iki yeni transferimiz daha var. Elia ve Arda gibi. Sakatlık ve cezalarından dolayı faydalanamamıştık. Sistem oyuncuyu daha değerli kılar, oyuncu değil. Yetenekli oyuncuyu sistem içine dahil etmeye çalışıyoruz. Bugünkü final değil ama önüne bakabilecek son derece değerli bir galibiyet. Daha değerli olması için bir sonraki Kasımpaşa maçı var. O da bize yakın değerli bir takım. Parça parça yapıp bütününe gitmeye çalışacağız" diyerek açıklamalarını tamamladı.