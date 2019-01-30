(Görüntülü) Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu ve Trabzonspor Yöneticisi Tuncay Uzunal açıklamalarda bulundu

(Görüntülü) Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu ve Trabzonspor Yöneticisi Tuncay Uzunal açıklamalarda bulundu

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