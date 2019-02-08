(Görüntülü) U23 Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta başladı

Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ, ()- TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen U23 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası başladı. Osman Sayın Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan şampiyonaya 100 takımdan 500 sporcu...

(Görüntülü) U23 Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta başladı

Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ, ()-
TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen U23 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.
Osman Sayın Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan şampiyonaya 100 takımdan 500 sporcu katılıyor. 10 siklette yapılacak olan ve 3 gün sürecek şampiyona 10 Şubat'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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