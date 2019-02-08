Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ, ()-
TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen U23 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.
Osman Sayın Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan şampiyonaya 100 takımdan 500 sporcu katılıyor. 10 siklette yapılacak olan ve 3 gün sürecek şampiyona 10 Şubat'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
(Görüntülü) U23 Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ta başladı
Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ, ()- TÜRKİYE Güreş Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta düzenlenen U23 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası başladı. Osman Sayın Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan şampiyonaya 100 takımdan 500 sporcu...
Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ, ()-
YORUM EKLE