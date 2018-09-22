(Görüntülü) Türkiye Trial Şampiyonası'nın 4'üncü ayağı başladı

Bolu'da, düzenlenen Türkiye Trial Şampiyonası'nın 4'üncü ayak yarışları başladı.

Bolu Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Bolu Doğa Sporları ve Off-Road (BOLOFF) Kulübü iş birliğiyle düzenlenen şampiyona kapsamında Bolu Valiliği önünde hazırlanan özel parkurdan çıkış yapıldı. 5 takım 10 araçtan oluşan yarış ekibi tarafından yapılan gösteri çıkışına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, BOLOFF Kulübü Başkanı Burhan Turan, yarış tutkunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Araçlar daha sonra Çakmaklar bölgesinde bulunan Köroğlu Off-Road pistine gitti. 80 dönümlük alanda yarışa katılan 5 takım, 10 araçtan oluşan 40 sporcu zorlu parkurlarda yarışacak.

Bolu'nun tanıtımı için böyle organizasyonların önemli olduğunu ifade eden Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ?Off-road yarışları özel yarışlar ve bu yarışların en sit yarışları trial 4. Ayak yarışları Bolu?da yapılıyor. Bolu, turizm, spor ve sağlık kenti olacak. Sporun her branşının kamp merkezi olacak. Böyle bir yerde Bolu?nun tanıtımı için böyle çalışmalar çok önemli. İnşallah önümüzdeki süreçte artık bunun çok daha büyüklerinin Bolu?da yapılması için organizasyonlar yapacağız. İnşallah Bolu, sporun her branşının kamp merkezi olduğunu dünyaya tanıtacak dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×