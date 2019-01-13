(Görüntülü) Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası tamamlandı

Serkan BARIŞ / ÇORUM () - Çorum'da Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Taha Akgül 125 kiloda şampiyonluk ipini göğüsledi.

Türkiye Güreş Federasyonu?nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 10 Ocak?ta Çorum?da başlayan Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası tamamlandı. Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu?nda 4 gün süren şampiyonada, yurt genelinde 475 güreşçi mindere çıkıp mücadele etti. Ankara ASKİ?nin sporcusu Ahmet Peker 57 kiloda, İstanbul Büyükşehir Belediyespor?un güreşçisi Fatih Erdin ise 86 kiloda 2'nci olup gümüş madalya kazanırken, Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ise 125 kiloda şampiyonluk ipini göğüsledi.

"MÜSABAKALAR GÜZEL GEÇTİ"

10 kez Türkiye şampiyonu olduğunu belirten Taha Akgül, tek hedefinin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Akgül, "Her yıl Türkiye Şampiyonası'na giriyorum. 5 müsabaka yaptık, müsabakalar çok güzel geçti. ASKİ Spor Kulübü 185 puan aldı. Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Bundan sonraki müsabakalarda en iyi dereceyi alıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.