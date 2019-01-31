(Görüntülü) Türkiye Bisiklet Şampiyonası heyecanı Mersin'de başladı

MERSİN, () - MERSİN'de düzenlenen 1'inci Etap Türkiye Bisiklet Şampiyonası Puanlı Yol Yarışları başladı. 10 kategoride yapılacak yarışmalarda toplam 445 sporcu birincilik için pedal çevirecek. Yarışın startı Vali Ali İhsan Su, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Spor İl Müdürvekili Oğuz Kaymaz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hasan Tahsin Bakan tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı önünden verildi. 34 farklı şehirden gelen 445 sporcunun birincilik mücadelesi vereceği yarışmanın ilk etabı, Mersin İdmanyurdu Kavşağı ve Babil Alt Kavşağı arasındaki 12 kilometrelik parkurda geçildi. Basın mensuplarına bir açıklama yapan Vali Ali İhsan Su, "İlimiz hem coğrafi konumu hem de sahip olduğu iklimi itibari ile bisiklet sporuna son derece müsait bir il konumundadır. Bu çerçevede de bugün ülkemizin değişik illerinden gelen bisiklet sporcularımız yarışmaya başladılar. Değişik etaplarda yarışacaklar. Bu yarışma hem bisiklet sporunun sevilmesine, daha çok kesimlerce benimsenmesine sebep olacak hem de ilimizin ve ülkemizin tanıtılmasına büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi. 3 gün sürecek olan organizasyon, 2 Şubat Cumartesi günü yapılacak final yarışı ile son bulacak.