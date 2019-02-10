(Görüntülü) Trabzonsporlu taraftarlar Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı

Serhan TÜRK - İSTANBUL / Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor, bu akşam Galatasaray'a konuk olacak. Bu önemli karşılaşmayı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda takip edecek olan Bordo-mavili taraftarlar stada ulaştı. Merter'de toplanarak polis kontrolü eşliğinde 15 otobüsle Türk Telekom Stadyumu'na gelen Bordo-mavililer, güvenlik güçleri tarafından aranarak stada alındı.