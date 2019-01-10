(Görüntülü) Trabzonsporlu futbolcu Rodallega'dan suç duyurusu

Haber-Kamera Özden ATİK- Güven USTA İstanbul,

Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, kendisi hakkında tanımadığı kişilerce 2,5 milyon liralık icra takibi başlatıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Futbolcu Rodallega, bugün ifade vermek üzere avukatlarıyla Çağlayan'daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.