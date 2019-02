(Görüntülü) Trabzonspor-Ümraniyespor maçının ardından

Tolga SAĞLAM / TRABZON () - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Ümraniyespor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, deplasmana daha avantajlı bir skorla gitmeyi arzu ettiklerini ancak dirençli rakipleri karşısında aldıkları skorun da kötü olmadığını söyledi.



Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “İki aşamalı bir karşılaşma oynuyoruz. Gönlümüz arzu ederdi ki iç sahadaki müsabakayı kazanalım, deplasmana daha avantajlı sonuçla gidelim ama rakibin göstermiş olduğu direnç ve mücadele baktığımızda bu skor da kötü skor değil. Lig ve kupa mücadelesini sakat oyuncular nedeniyle az sayıda oyuncularla götürmeye gayret ediyoruz. Oyuncularımın gösterdiği özveri var. Bunu göz ardı edemem. Genciyle, tecrübesiyle harman olmuş takımın basit gözüken hataları daha az göstermesi gerekiyor. Bütün bunların beraberinde takımımızın oyuncuların yorgun olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda biraz daha hoşgörü ile bakabiliyoruz. Şartlar ne olursa olsun var olan elimizdeki sağlam oyuncularla hafta sonundaki önemli maça çıkıyoruz. Orada iyi mücadele ile arzu ettiğimiz bir sonuçla şehrimize döneceğiz."



Sakatlıkları bulunan oyunculara ilgili de konuşan Karaman, "Sosa uzun zamandır bizle beraber değil, daha yeni yeni topla çalışmalara başladı. Eğer bir aksilik olmazsa hafta sonu antrenmanların birinci veya ikinci bölümünde bizle olabilir ama şu ana kadar takım çalışmasına katılmamış bir oyuncu. Novak'ın parmağında kırık var hangi gelişim içinde olacağını bilemiyorum. Sezon başından beri oyuncuların özverisini, saygıyla karşılıyorum. Belki hafta sonu sürpriz yapıp 'Hocam ben her türlü riski alıp oynamak istiyorum' diyebilir. Uğurcan ile ilgili resmi açıklamayı kulüp yaptı. Hangi aşamada olup değerlendirip değerlendiremeyeceğimize bakacağız. Şu an Novak ve Uğurcan da belirsizlik var. Sosa'nın daha takımla çalışmalara başlamadığını söyleyelim. Gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz" diye konuştu.



AHMET TAŞYÜREK: "TATLI BİR RÜYADA MÜCADELE EDİYORUZ, AMA ZOR"



Hem lig hem de kupayı bir arada götürmeye çalıştıklarına dikkat çeken Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "Öncelikle bu futbol kenti Trabzon'da olmaktan, bu sahada mücadele etmekten dolayı mutlu ve onurluyuz. Biz bir alt ligin takımı olarak tatlı bir rüyada uykudan uyunmak istemeden Fenerbahçe ve arkasından Trabzonspor ile mücadele ediyoruz, ama zor. Biz ikisini bir götürmeye çalışıyoruz. Trabzonspor'un da sakatlıkları var. Kadro anlamında şu anda kendisinden beklenen genişliği yok. Ama çıkan oyuncuları hepsi birer kalite, her açıdan bizden üstün oyuncular. Kupa boyunca takım savunmasını iyi yapan takımız. Bugün geçişleri iyi yapamadık. Sonuçlandırmada bir kaç kere sıkıntı yaşadık. Baktığınız zaman Trabzonspor ile oynuyorsunuz, 0-0 asla avantaj değil. Çocuklara bu yoğun programda üst üste oynadıkları maçlardan dolayı tebrik ediyorum. Trabzonspor kalesinde gencecik Arda, bugün heyecanlı ilk maçına çıktı. Onu da tebrik ediyorum. Türk futbolu adına kazanç olarak düşünüyorum" ifadelerini kullandı.