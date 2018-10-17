(Görüntülü) Trabzonspor, U21 ile hazırlık maçını farklı kazandı

Tolga SAĞLAM / TRABZON,() Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün U21 takımı ile oynadığı çift kale maçla hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada A takım Arda, Zeki, Batuhan, Hüseyin, Semih, Hasan Batuhan, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Murat Cem, Olcay, Nwakaeme ve Ekuban, U21 takımı Oğuzhan, Miraçcan, Ali Osman, Doğukan, Mustafa, Tunahan, Sertan, Hüseyin, Koray, Kerem ve Eyüphan 11'i ile sahaya çıktı. Trabzonspor'da ikinci yarıda ise Nwakaeme yerini sakatlığının ardından takıma geri dönen Ibanez'e bıraktı. 35'şer dakikadan iki devre şeklinde oynanan karşılaşmayı A takım Ekuban, Murat Cem (2), Abdülkadir Parmak, Zeki ve Yusuf'un golleriyle 6-0 kazandı. ÖZKAN SÜMER DE MAÇI İZLEDİ Trabzonspor'da geçtiğimiz aylarda Trabzonspor'da Genel Koordinatörlük görevinden ayrılan Özkan Sümer de U21 ile oynanan hazırlık maçını takip etti. Sümer, maçı teknik direktör Ünal Karaman ile birlikte izlerken, ikilinin sık sık sohbet ettikleri görüldü. 6 İSİM ÖZEL PROGRAM DAHİLİNDE ÇALIŞTI Bu arada Trabzonspor'da U21 ile hazırlık maçı kadrosunda yer almayan Toure, Pereira, Sosa, Rodallega, Burak ve Onur ise özel program dahilinde antrenman yaptı. TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI Öte yandan hazırlık maçına taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Antrenman sahasının tribünlerini tamamen dolduran taraftarlar, Büyükşehir Belediye Erzurum maçı öncesi futbolculara moral verdi.