(Görüntülü) Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR TRABZON () - Spor Toto Süper Lig?in 20?nci haftasında sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü?nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, zor bir maç oynadıklarını ancak her şeye kazanmanın güzel olduğunu söyledi.

Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu ?Bizim açımızdan zor bir müsabaka oynadık. Her şeye rağmen kazanmak güzel. Çünkü bu 3 puan, ligde bulunduğumuz pozisyonu, korumu ve daha alttaki takımların bize yaklaşmasını engelleme noktasında önemliydi. Kazanmak ve 3 puan almak güzel. Bunun yanında sıkıntılarla uğraşıyoruz. Novak'ın ayak parmağında bir kırık söz konusu. Uğurcan'ın arka adalesinde yırtık şüphesi var. Her şeye rağmen mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu stresli müsabakalarda ikinci golü bulamazsanız o stres maç boyunca hiçbir şekilde yakınızdan düşmüyor. Ne olursa olsun oyuncuların kazanma adına verdikleri mücadele son derece olumluydu. 3 puan aldığımız için mutluyuz.

MUSTAFA KAPLAN ?BERABERE BİTECEK MAÇI KAYBETTİK, ÜZGÜNÜZ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise yaptığı açıklamada şunları söyledi ?Karşılaşmanın geneline baktığımızda iki taraf için de iyi bir maç oldu. İzleyenlere keyif verdik. Biz Ankaragücü olarak düşündüğümüz zaman üç haftadır maçın hemen başında gol yeme şansızlığımız var. Gol yemesek buradan puanla dönebilirdik. İlk yarıda İlhan'ın bir pozisyonu var penaltı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Mustafa hocamızın VAR'a gitmesini bekliyorduk ama gitmedi. Tabii takdiri onlara bırakıyoruz. İkinci yarıda özellikle baskı kurduğumuz dönemlerde Sedat'ın bir pozisyonu var, hocamız izah etti, öncesinde ofsayt olduğunu söyledi. Ama onun öncesinde Aydın'ın bir pozisyonu var. Ona da penaltı çalınması gerektiğini düşünüyorum. Bugün İlhan'ın ve Aydın'ın pozisyonlarında Ankaragücü'nün penaltısının verilmediğini düşünüyorum. Ama kesinlikle sahadaki, VAR'daki hocalarımızın takdiri. Kesinlikle onlar daha iyisini değerlendireceklerdir. Ama benim şahsi görüşüm VAR'a gidilmesi gerekirdi. Bir penaltımız verilseydi biz buradan puanla dönecektik. İyi yoldayız, iyi oynuyoruz. Gelen oyuncularla birlikte iyi bir karma yaptık. Trabzonspor gibi bir takıma karşı, ligin en çok gol atan takımlarından birine karşı belki pozisyon verdik ama pozisyonlarımız da var. Buradan en kötü 1-1'lik skorla dönebilirdik. Üzgünüz çünkü puansız dönüyoruz. Belki berabere bitecek maçı kaybettik.