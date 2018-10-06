(Görüntülü) Trabzonspor, İzmir’e gitti

Tolga SAĞLAM / TRABZON, () Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maç için İzmir'e gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bugün saat 09.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 12.10'da hareket eden tarifeli uçakla İzmir'e hareket etti. Trabzonspor'un, buradan da karayoluyla Manisa'ya geçeceği belirtildi. Bordo-mavililerin Akhisarspor maçı kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Pereira, Zeki, Hüseyin, Toure, Hosseini, Mustafa, Novak, Batuhan, Onazi, Yusuf, Amiri, Sosa, Abdulkadir Ömür, Olcay, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Burak Yılmaz ve Rodallega olmak üzere toplam 22 oyuncu bulunurken, sakatlığı devam eden Kamil Ahmet ile Ibanez'in yanı sıra Kucka da teknik direktör Ünal Karaman'ın tercihi nedeniyle kafilede yer almadı.