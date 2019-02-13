(Görüntülü) Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM TRABZON,()-

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Onazi ile Pereira ve salonda çalıştığı belirtilen Abdulkadir Parmak katılmadı. Kamil Ahmet, Novak ve Uğurcan ise takımdan ayrı koşu yaptılar. Antrenmanda pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynandı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.

HÜSEYİN ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI

Trabzonspor'un genç stoper oyuncusu Hüseyin Türkmen, antrenmanın ilk bölümünde gerçekleştirilen dar alanda oyun sırasında sağ ayağında ağrı hissederek oyuna devam edemedi. Bir süre saha ortasında teknik direktör Ünal Karaman ile konuşan Hüseyin, daha sonra antrenman sahasından ayrıldı.

ÖĞRENCİLERDEN ANTRENMANA ZİYARET

Bu arada Cudibey Ortaokulu ve Araklı Merkez İlköğretim Okulu öğrencileri antrenman öncesi futbolculara çiçek vererek hatıra fotoğrafı çekildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.