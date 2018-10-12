(Görüntülü) Trabzonspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, () - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig?in 9?uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından bugün 16.00?da yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından ayak tenisi oynandı. Son bölümde ise rejenerasyon koşusu yapıldı. Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini'ye katılmadı, Luis Ibanez ve Kamil Ahmet Çörekçi ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Ayrıca antrenman öncesi basın mensupları ve futbolcular, geçtiğimiz Cumartesi annesini kaybeden teknik direktör Ünal Karaman?a başsağlığı dileğinde bulundular.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.