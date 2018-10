(Görüntülü) Trabzonspor - BB Erzurumspor maçının ardından

Ünal Karaman: "Milli aralar sorun oluyor"



"Nwakaeme ağrı hissedince kadrodan çıkarttık"

Mehmet Özdilek: “Oyuncularım puan değil puanları hak etti"





Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR / TRABZON () - Spor Toto Süper Lig'in 9’uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman puan kaybettikleri için üzgün olduklarını, 3-4 haftalık periyodu iyi sonuçlarla geçip ikinci yarıya daha ümitli başlamayı arzuladıklarını söyledi.



Teknik direktör Karaman, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Öncelikle gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ekran başından da mutlaka dua ile bizi izleyen taraftarlar vardır onlara da teşekkür ediyorum. Bu taraftarlar önünde 3 puan kazanmayı arzu ederdik ama bazen düşündükleriniz olmuyor. Enteresan bir lig yaşıyoruz. 15-16-17'nci sıradaki takımlara baktığınız zaman 9'uncu maçın sonunda 10-11 gol yemişler. Dolayısıyla fikstür de değişebilir, herkes de herkesi yenebilir. Ben bu hafta kazandım, yine kazanırım mantığı bizim için uygun bir mantık değil. Saha içerisindeki belli tecrübedeki oyuncularınıza da kısmen bazı şeyleri verebiliyorsunuz. O seviyeye gelmiş oyunculara artık şu saatte yatacaksın, şu saatte kahvaltıyı yapacaksın şeklinde ifadeyi de çok doğru bulmuyorum. Bizim doğrularımız varsa o doğrular üzerinde ısrarcı olup bu formaya gönül veren insanlara daha iyi oyunla, sonuçla hizmet edebiliriz. Zaman zaman dalgalanmalarımız oluyor. Bu bizi üzüyor ama şu bir gerçek ki artık herkes mücadele ediyor, puan ve puanlar istiyor. Onun adına bir çabası var. Bugün Erzurumspor'a bakıyorsunuz bizimle aynı golü yemiş. Daha fazla özveri, samimiyet ve gayret göstermesi gereken bir kadromuz var. Zaman zaman onların da kötü oynama hakkı var ama sezon başından beri birçok sorunu aştık diye düşünüyoruz. En azından 3-4 haftalık periyodu iyi sonuçlarla geçip belki ikinci yarıya daha ümitli başlayabileceğimiz bir yerde kendimize yer ediniriz diyoruz ama bu tarz dalgalanmaları takımıma yakıştıramıyorum."



"MİLLİ ARALAR SORUN OLUYOR"



Milli araların sorun olduğunu ifade eden Karaman, "Milli aralar sorun olmuyor desem yalan olur. Milli takımlara 9 oyuncu gönderdik. Erzurumspor'un hocası 'Biz milli arayı iyi değerlendirdik, her şeyi çalışma fırsatı bulduk' dedi. Biz 12-13 oyuncu ile çalıştık. Oynayan oyuncu kısmen moralli gelmeye çalışıyor. Oynamayan sakatlığı olan oyuncu var. Bakıyorsun az da olsa kilo ile birlikte geliyor. Milli maç araları bizim açımızdan uygun aralar değil. Mazeret değil. Milli takıma gidecek kadar profesyonelse ona göre gelmeli. Oraya hizmet ettiği kadar, Trabzonspor takımına da o hizmeti verme adına çaba sarf etmeli. Her şeyine dikkat etmeli. Bu konuda biraz muzdarip olduğumu söyleyebilirim" dedi.



"VAR'I SEZON SONU TARTIŞMAK DAHA GERÇEKÇİ OLUR"



VAR'ın bir maçtan sonra değerlendirilebilecek bir konu olmadığını kaydeden Karaman, "İki takım adına verilmiş iki karar var. Doğruluğu, yanlışlığı tartışılabilir. Ama bir tarafta da adalet sağlanmaya çalışılıyor ve birileri de bu kuralı koymuşsa bizim de uymaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. Devre arasında veya sezon sonuna bakıp da değerlendirmek daha gerçekçi olabilir" şeklinde konuştu.



"NWAKAEME AĞRI HİSSEDİNCE KADRODAN ÇIKARTTIK"



Nwakaeme'yi zorunlu olarak kadrodan çıkarttıklarını kaydeden Karaman, "Nwakaeme'nin kasığında iki gündür ağrı vardı, antrenmanlara çıkmıyordu. Bugün kontrolde iyi olduğunu söyledi. Sahada ısınırken ağrısı olduğunu söyledi ve kadrodan çıkarttık. Temposu biraz düşüktü ama çalışmalarla bir noktaya gelmişti. Oyun planlamamız da o da vardı ama ısınma sırasında ağrı hissedince kadrodan çıkarmak durumunda kaldık" ifadelerine yer verdi.



MEHMET ÖZDİLEK: “OYUNCULARIM PUAN DEĞİL PUANLARI HAK ETTİ"



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün puan değil puanları hak ettiler. Maç öncesinde Trabzon'da 1 puana 'evet' der cebinize koymak istersiniz ama 3 puana üzüldüğümüz bir maç oldu. Milli arayı çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Oyunun tüm opsiyonlarını bu hafta içerisinde çalıştık. Trabzonspor iki haftadır kazanarak moralli geliyor. Onlar açısından da önemli müsabakaydı. İyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle Trabzonspor'un kendi sahasında ve son iki haftada Onazi - Sosa ve Pereira - Abdülkadir bağlantıları çok önemliydi. Buraları çok doğru kapattığımızı düşünüyorum. Taktiksel anlamda oyuncular sahada her şeyi çok üst düzeyde yaptılar. Üzüldüğümüz nokta girdiğimiz pozisyonlarda daha derli toplu olsak belki galibiyetle ayrılacaktık. Son iki haftadır alınan puanlar hepimizi mutlu ediyor ama bugün puandan çok takımın sahada duruşu, oyuna hükmedişi, mücadelesi, hırsı beni puan kadar memnun etti. 5 gün sonra tekrar müsabaka oynayacağız. Bu maçın anlam kazanabilmesi için Cumartesi evimizde Kasımpaşa'yı mutlaka yenmemiz lazım ki önümüzü daha rahat görebilelim. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. İyi bir seyircilerimiz vardı onlara teşekkür ediyorum. Takımlarına inanıyorlar, destekliyorlar. Bu haftadan sonra çok daha yukarı çıkacaktır. El birliğiyle inşallah takımı düzlüğe çıkacağız. Kolay kaybetmeyen ama kazanmayı da alışkanlık haline getiren bir takım görüntümüz olacak. Ön tarafı biraz daha hareketlendirip bu kadar kolay pozisyon harcamamız gerektiğini de bu akşam bir kere daha gördük. Bununla ilgili de çalışacağız."