(Görüntülü) Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok maçının ardından

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () -

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında konuk ettiği Balıkesirspor Baltok’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, deplasmanda da gereken sonucu alarak kupada yoluna devam etmek istediklerini söyledi.



ÜNAL KARAMAN: "UMARIM KUPADA YOLUMUZA DEVAM EDERİZ"





Kupada yollarına devam etmek istediklerini söyleyen Karaman, "Ne olursa olsun kazanmak güzel. Tabi ki en azından ikinci yarı lig ve kupa düşünülecek olursa daha güzel bir sonuçla kazanmayı arzu ederdik. Sonuçta çok yetenekli oyunculardan kurulu Balıkesirspor takımı, zorladılar ama sonuç almak güzel. Umuyorum bu avantajımızı orda da sürdürür alınması gereken sonucu alır, kupada yolumuza devam ederiz." dedi.



Karaman, tur şanslarıyla ilgili bir soru üzerin ise, "Biz her müsabakaya kazanma odaklı hazırlandığımız için oradaki maç fark etmeyecek. İki farklı kazansak da aynı ciddiyet, disiplinle gidecektik. 2-1 zor bir skor ama umuyorum oradan da kazanarak döneceğiz" ifadesini kullandı.



GİRAY BULAK: “İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"



Balıkesirspor Baltok teknik direktörü Giray Bulak ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Öncelikle Trabzonspor'u kazandığından dolayı tebrik ediyorum. Kendi oyuncularımı da yürekli, cesur oyunlarından, geri durmadan ve rakibe çok hamle sahası bırakmadan oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. İyi taraftar ve saha yakaladığımızda coşkulu oynayan bir takımız. İyi pas yapabilen, oyunu iyi daraltabilen, geçişleri iyi yapabilen bir takımız. Bugünkü oyun bana göre çok gol pozisyonlu olmasa da zevkli geçti. Çok sorunlar yaşayan bir takımız. Devre arası kampında dalgalanmalar yaşadık. 2-3 oyuncumuz ayrıldı. Coşkulu çalışan bir ortam yakalayamadık. Şehrin artık kenetlenmesi lazım. Bu çocukların sorunlarını çözmemiz lazım."



"TRABZONSPOR'UN TRANSFER YASAĞINI OLUMSUZ GÖRMEMEK LAZIM"



Trabzonspor ile ilgili de konuşan Bulak, "Trabzonspor her yokluktan bir varlık çıkarır. Geçmişte nasıl başkaldırışı kendi çocuklarıyla birlikte yaptıysa, bugün de aynı şeyi yapma fırsatı yakaladı. Transfer yasağını olumsuz ortam gibi görmemek lazım. Yine transfer olsaydı para harcayan bir takım olurdu, ama bu oyuncuları görmezden gelmiş olacaktı. 13 yıl Trabzonspor'da altta üstte çalıştım. Çok oyuncular yetiştirdik. Bu da Trabzonspor için bir fırsat. Ünal hocayı tebrik ediyorum. Bu oyunculara fırsat veriyor. Oyuna koyduğu oyuncular da çok yetenekli. Şimdi insanlar bir Abdülkadir ile Yusuf'u görüyor ama gelecekte daha başka oyuncular da görecektir. Daha çok gizli kahramanlar, gizli görünmeyen oyuncular var. Oyuncuların aidiyet duygularının yüksek olması seyircileri de tribünlere çekiyor. Onun için yapanlara, gayret edenlere teşekkür ediyorum. Hem kendi oyuncularımı hem de Trabzonspor'un oyuncularını tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.



"ÇOK ZOR MAÇ OLACAK"



Bulak, kupada tur şanslarına ilişkin olarak ise, "1-1 kalsaydık 0-0'a da tur atlayan takım olurduk. Şimdi gol atmamız gerekiyor. Galip gelen takımlar her zaman avantajlıdır. Bugün Trabzonspor ideale yakın kadrosuyla oynadı. Deplasmanda da bu kadroyla mı oynar bilmiyorum. Çok zor bir maç olacak. Evimizde 1-0 kazanırsak turu geçeriz ama Trabzonspor ile oynuyorsunuz. Dolayısıyla işimiz kolay değil" diyerek açıklamalarını tamamladı.