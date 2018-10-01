(Görüntülü) Trabzonspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 8’inci haftasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına tek günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Kasımpaşa maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dayanıklılık esaslı dar alan oyunları gerçekleştirdiler.



Antrenmana Burak Yılmaz ile Luis Ibanez katılmazken, Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı Trabzon Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nün korumasındaki çocuklar ziyaret ederek, futbolcular ve teknik heyetle birlikte fotoğraf çektirdiler.



Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek