(Görüntülü) Tour of Antalya'nın Köprülü Kanyon etabını Mathieu Van Der Poel kazandı

Tolga YILDIRIMANTALYA, () -

TÜRKİYE'nin turizm başkenti Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), 141 kilometrelik Köprülü Kanyon etabını Hollandalı bisikletçi Mathieu Van Der Poel 3 saat 26 dakika 45 saniye ile kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin takviminde 2.2 kategorisinde 4 etaplı yol yarışı olarak, 'Adrenalin Antalya'da Yükseliyor' sloganıyla düzenlenen organizasyonda, 21 ülkeden 28 takım, 165 sporcu yarıştı. Organizasyonun ilk etabına katılan yerli ve yabancı bisikletçiler, şehrin tarihi, simge yerlerinde pedal çevirme fırsatı buldu. Yarış, Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon'da Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit'in damalı bayrağı sallamasıyla başladı. Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon'dan 141 kilometrelik zorlu etapta sporcular, Aspendos Antik Kenti, Aspendos Tiyatrosu ve antik su kemerleri arasından geçi.

BİSİKLETÇİLER KAZA YAPTI

Yarışın 15'inci kilometresinde Köprülü Kanyon'un çıkısından sonra ön gruba yetişmeye çalışan ana gruptaki bisikletçilerden beş kişilik grup, pedalların birbirine sürtmesiyle düştü. Tedavileri ayakta yapılan sporcular tekrar yarışa devam etti. Yarışta sporcular finiş çizgisine toplu olarak geldi.

Corendon Airlines'in sponsorluğunu yaptığı Corendon Circus takımından Mathieu Van Der Poel beyaz çizgiyi 3 saat 26 dakika 45 saniye ile ilk sırada geçti. Yarışta ikinciliği Adria Mobil takımından Dusan Rajovic, üçüncülüğü de Monkey Town A Block CT takımından Bas Van Der Kooij tekerlek farkıyla elde etti.

Tour Of Antalya'nın ilk günündeki Köprülü Kanyon Antalya etabında dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi. Etapta ilk üç sırayı alan sporculara ödülünü Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi. Antik kentler mayosunu (yeşil mayo) ilk etap da giyen James Fouche ödülünü Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'ndan aldı. Dağların kralı tırmanış mayosunu (Turuncu mayo) James Fouche ödülünü Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'dan aldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu genel ferdi klasman birincisi Mathieu Van Der Poel'a magenta mayosunu giydirdi. Sprint mayosunu giymeye (sarı mayo) hak kazanan Hollandalı bisikletçi Mathieu Van Der Poel'in ödülünü Akra Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut'tan aldı.

Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen yarışta sporculara başarı diledi. Mathieu Van Der Poel ise ödül töreni sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 200 metre sprint yaparken zorlandığını söyledi. Mathieu Van Der Poel, Yarışı kazandığım için harika hissediyorum. Takım için çok çalıştık ve başarı kazandık. İlk yarışı kazanmak üzerimizdeki baskıyı azalttı. Diğer etaplarda takımla başarılı tamamlamaya çalışacağız. Sonraki etaplarda takımın diğer sprinterlerine de şans vereceğim dedi.

Tour Of Antalya'nın ikinci etabı yarın saat 10.30'da verilecek start ile koşulacak. Bisikletçiler 111 kilometrelik Antalya - Kemer - Antalya etabında mücadele verecek.