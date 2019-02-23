(Görüntülü) Tour Of Antalya'da 3'üncü etabın birincisi Szymon Rekita

ANTALYA / Tour Of Antalya'nın 91.8 kilometrelik Perge - Termessos etabını Leopard Pro Cycling'ten takımından Szymon Rekita, 2 saat 10 dakika 40 saniye ile kazandı. İkinciliği Kometa Cycling Team'den Juan Pedro Lopez, üçüncülüğü de Israel Cycling Academy'den Ruben Plaza Molina elde etti. Tour of Antalya'nın 3'üncü etabını kazanan Szymon Rekita, Genel Ferdi Klasman birinciliğine yükseldi ve Magenta renkli mayoyu giymeye hak kazandı. STARTI VALİ YARDIMCISI NURETTİN ATEŞ VERDİ Sporcular saat 10.30'da Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in damalı bayrağı sallamasıyla etaba başladı. 153 sporcu startla birlikte Termessos'a doğru yola çıktı. Fakat daha etabın başında etkili olan yağmur nedeniyle yaşanan kazada 5 bisikletçi düştü ve hemen tedavilerine başlandı. Ana grup (Peloton) düz parkurda hemen tempo yaparak devam etti. DAĞLARIN KRALI PRİMİNİ FOUCHE ALDI Etabın 11.8'inci kilometresi geçilirken ilk tırmanış primi gerçekleşti. Kapıyı ilk geçen sporcu Wiggins Lecol Takımı'ndan James Fouche oldu. İkinci ise Corendon Airlines'ın sponsoru olduğu Corendon Circus Takımı'ndan Mathieu Van Der Poel oldu. Etabın 38.9'uncu kilometresinde gerçekleşen sprint priminde büyük çekişme yaşandı. 23 bisikletçi bu prim kapısını geçmek için büyük çaba sarf etti. Prim kapısının çizgisini Tartaletto Isorex takımından Florıs Gerts geçti. GÜN TIRMANIŞÇILARIN OLDU Termesos Antik Kenti'ne doğru tırmanış başladığı anda gözler etabın birincisine çevrildi. Yokuşçu bisikletçiler arka arkaya rakiplerini geride bırakırken, sprinter isimler de dökülmeye başladı. 876 metrelik tırmanışı, Leopard Pro Cycling takımından Szymon Rekita'nın birinciliği ile sona erdi. SON ETAP SİDE-ANTALYA Tour Of Antalya yarın koşulacak 157 kilometrelik Side-Antalya etabı ile sona erecek. Yarın ayrıca kısa ve uzun parkur olmak üzere yaklaşık 700 kayıtlı bisikletçinin katılacağı AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum yarışı gerçekleşecek. FORMALARIN DAĞILIMI VE ÖDÜL TÖRENİ Etap sonunda ise yerden 876 kilometre yükseklikteki Güllük Dağı'nın batı tarafına düşen bölgede kurulu olan Termessos Antik kentinde ödül töreni düzenlendi. Magenta renkli mayoyu Genel Ferdi Klasman birincisi Leopard Pro Cycling'ten Szymon Rekita'ya, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ödülüyle birlikte verdi. Turuncu Renkli mayoyu ise Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer yine Szymon Rekıta'ya ödülüyle birlikte verdi. Yeşil Mayo'yu Wiggins Lecol takımından James Fouche'ye, AG Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gönen ödülüyle birlikte sundu. Sprint birincisine verilen mayoyu Monkey Town Takımı'dan Bas Van Der Kooıj'e ödülüyle birlikte Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk takdim etti. Etap 1-2 ve 3'üncüsünün ödüllerini ise Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.