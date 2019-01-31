(Görüntülü) Tolgay Arslan Fenerbahçe'de

İSTANBUL,() -





Fenerbahçe Kulübü, Tolgay Arslan ile 3.5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Tolgay Arslan, 3.5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Tolgay Arslan’a Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice başarılar diliyoruz." denildi.



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-Tolgay Arslan için hazırlanan video