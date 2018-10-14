(Görüntülü) The Bodrum Cup'ın kortej geçişi dün İstanbul Boğaz'ında yapıldı

İSTANBUL,() Bu yıl 30'uncusu düzenlenecek The Bodrum Cup'ın kortej geçişi dün İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirildi. Organizasyon 22 Ekim'de 30'uncu yıl kampanasının çalmasıyla Bodrum'da start alacak. Etkinliğe katılan Mega 25 yat Kalamış'tan başlayan kortejde yer aldı. Yatlar, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçmesinin ardından tekrardan Fenerbahçe Kalamış Marina'ya geri döndü. Öte yandan The Bodrum Cup bu yıl iki farklı etapta gerçekleşecek. Organizasyonun ilk etabı olan İstanbul Challenge 15 Ekim'de Kalamış'tan başlayıp Marmara Adası, Babakale, Midilli, Sakız ve Samos noktalarından geçerek 21 Ekim'de Bodrum Yalıkavak Marina'da sona erecek. Yaklaşık 200 yatın yer alacağı ikinci etap ise 23 Ekim'de Yalıkavak Marina'dan başlayıp, 27 Ekim'de Bodrum Kissebükü Koyu'nda son bulacak.