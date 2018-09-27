(Görüntülü) TFF heyeti, UEFA merkezinde

Nyon,() EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke bugün belli olacak. Türkiye ile Almanya'nın yarıştığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için ülke temsilcileri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezine geldi. EURO 2024'ün kazananının açıklanacağı tören öncesinde aday iki ülkenin temsilcileri UEFA Yönetim Kurulu Üyelerinin yer aldığı toplantıda TSİ 14.00'ten itibaren tanıtım videoları ve soru-cevap bölümünün de yer aldığı sunumlarını yapacak. İlk olarak UEFA heyetinin karşısına Almanya çıkıp sunumlarını gerçekleştirecek. Almanya'nın ardından Türkiye sunumunu yapacak ve iki ülke sonrasında kararın açıklanmasını bekleyecek. Yapılacak toplantı ve TSİ 15.45'te kazananın açıklanacağı törene TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra, TFF Başkan Vekilleri Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli ile Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Jessica O'Rourke Çarmıklı katılacak.