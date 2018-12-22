(Görüntülü) Tetiş Yapı Elazığspor - Altay maçının ardından

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () - Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynar, "İnşallah kayyumdan bir yönetim atanır ve bu oyuncuların mevcut parasını verirse, hatta bir kısmını verirse hepsi kalmak istiyor" dedi. Altay Teknik Direktörü Dilaver Mutlu ise "Özellikle ikinci yarı tek kale gibi bir maç oynadık nerdeyse rakip sahada oynandı ama ikinci golü atamadık yapacak bir şey yok" diye konuştu. Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynar, kendilerine statlarını açtığı için Demir Grup Sivasspor Başkanı ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ederek sözlerine başladı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında çok pozisyon yakaladıklarını belirten Kaynar, "Maçla ilgili ilk yarıda çok önemli pozisyonlar yakaladık ancak gollere çeviremedik. 3-0 galip durumda bitirebilirdik. Rakibin duran toplarda çok etkili olduğunu biliyorduk, iyi bir takımla oynadığımızı biliyorduk. Altay büyük bir camia. Onlar da bu sene çıktı. Ayakta durmaya, sezona çok iyi başlamalarına rağmen bir düşüş yaşıyorlardı. Bizim için her puan çok önemli. 3 puanla da ayrılabilirdik ama 1-0 öne geçtikten sonra oyuncular içgüdüsel olarak çok geriye çekildi. Uyarmamıza rağmen yapamadık. Yediğimiz golden sonra da pozisyonlara girdik. Elazığspor için futboldan daha çok futbol dışı konular konuşuldu. Futbol dışını burada daha çok konuştuk. İnşallah bundan sonraki bu yılın son maçından sonra önümüzdeki yıl artık futbol konuşacağımız bir yıl olur. Kulüp 6 aydır sıkıntılar içerisinde ve bu ortamda çaba gösteren bütün oyuncularımın emeğine, yüreğine sağlık. Buraya kadar getirdik. Bundan sonrası artık duyarlı işadamları, mülkü amirleri, Elazığlı, Elazığsporluyum diyenlerin sorumluluğunda. İnşallah sahip çıkarlar, bu oyuncuları tutarlar. Transfer dosyası açılmasa bile bu oyuncuların maaşları, primleri, maç başı peşinatlarını, ödeyelim. Bu çocuklar 1,5 yıldır para almadan top oynuyor. Umarım bundan sonraki dönem Elazığspor için hayırlı ve mutlu olur. Umarım tüm ülke içinde bundan sonra böyle bir kulüp ortamını kimse yaşamaz. Çünkü futbolumuz maalesef zor durumda. Kulüpler umarım ekonomik sıkıntılardan dolayı bu duruma düşmezler. Elazığspor kötü durumdaki kulüplerden bir tanesi. Bugün Spor Toto 1'inci Lig'de 4 tane takımın transfer yasağı var. İnşallah çoğalmaz, azalır futbol ileriye gider. Bakıyorsunuz kulüplerin bu sıkıntılarından ve yapılanmalarından dolayı milli takım da zarar görüyor. Oyuncu yetiştiremiyoruz, oyuncu bulamıyoruz. Bizim bugün yaşadığımız sakatlık olmasa hiç oyuncu değiştirmeyi de düşünmüyordum açıkçası" ifadelerini kullandı. KAYNAR: "KAYYUM ATANMASINI BEKLİYORUZ" Tetiş Yapı Elazığspor'a kayyum atanmasını beklediklerini belirten Kaynar, "Futbolcularla görüştüm, hepsi burayı çok seviyor. Elazığspor'u seviyorlar, burada kalmak istiyorlar yani sevmeseler bugüne kadar sözleşmelerini feshederek, Elmar gibi birçoğu giderdi. Elazığsporlu futbolcuların durmak için hiçbir sebepleri yok. Sadece kulübü seviyorlar, burada kalmak istiyorlar. İnşallah kayyumdan bir yönetim atanır, bu oyuncuların mevcut parasını verirse ve hatta bir kısmını verirse hepsi kalmak istiyor. Bugüne kadar gösterdikleri emeklerin karşılığını almak istiyorlar. Bugün bile oynamayabilirlerdi bir çoğu. Orhan Şan dışında kaybımız olmadan bu maça gelip oynadılar, kendilerini riske ettiler, sakatlansa belki transfer olmayacak, belki pazartesi feshedecek. Bir hafta bizim için çok uzun zaman. Şu an kamp yerimizi bile daha ayarlamadık, hiç organizasyon yapmadık. Devre arası ne olacağımızı bilmiyoruz açıkçası. Şu 5 gün içerisinde devre arası boşluğunda birilerinin çıkıp bir şeyler yapması gerekiyor. Kulüp Müdürümüz Murat Ertürk, futbolcular ve biz dışında kimsemiz yok şu ana kadar. İnşallah bundan sonra tamamlanır idari anlamda yönetim kurula da ondan sonra bakarız ne olacak" şeklinde konuştu. Altay Teknik Direktörü Dilaver Mutlu ise zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyerek, "Bugün maçtan önce de demiştik zor maç olacak diye çünkü iki takımın puan durumları ve ligdeki yerleri zordu. Maçı kazanmak istiyorduk, öyle de söyledik. Bu maç iyi de oynadık, kazanmak için iyi hamleler de yaptık ama ikinci golü bulamadık. Geriye düşmesek belki maçı daha kolay koparabilirdik. Özellikle ikinci yarı tek kale gibi bir maç oynadık nerdeyse rakip sahada oynandı ama ikinci golü atamadık yapacak bir şey yok. Artık ikinci yarı hazırlıklarıyla takımı daha iyi yerlere getireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.