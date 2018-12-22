(Görüntülü) Spor Toto Judo Süper Lig'de Galatasaray'dan çifte şampiyonluk

Galatasaray, kadınlar ve erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu





Ercan ATA / ANTALYA () - Antalya'da bugün yapılan Türkiye Spor Toto Judo Süper Lig karşılaşmalarında 16 kadın ve 16 erkek takım tatamiye çıktı.



Antalya Spor Salonu'nda yapılan Süper Lig final karşılaşmalarında kadın ve erkek takımlar 5'er sıklette mücadele ettiler. Maçlar sonunda ilk 4'e giren kulüpler Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı elde ederken, kadınlar ve erkeklerde 4'er takım bir alt lige düştüler.



ERKEKLERDE GALATASARAY ŞAMPİYON



2017 yılında ligi üçüncü tamamlayan sarı kırmızılı kulüp, Antalya'da yapılan takımlar finallerinde tatamiye Furkan Ahmet Besdil (+90), Akil Gjakova (73), Ivaylo Ivanov, Bayram Ceylan (90), Rustam Orujov (81), Enes Çelik (66) ve Bilal Çiloğlu (73) ile çıktı.



Grup elemelerinde Ordu İhtisas'ı 4-1, Bursa Osmangazi'yi 4-1 yenen ve Erzurumspor'a 3-2 yenilen Galatasaray, final grubuna kaldı. Galatasaray, çeyrek finalde geçen yılın şampiyonu İstanbul Büyükşehir'i 3-2 ve yarı finalde ise Ankara EGO Spor'u 4-1 yenerek finale yükseldi. Finalde Erzurum Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşan Galatasaray çekişmeli maçlar sonunda 3-2 mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.



ERZURUMSPOR TÜRKİYE İKİNCİSİ



İlk defa Süper Lig'de mücadele eden Erzurum Gençlik Spor Kulübü, Antalya'da yapılan finallerde tatamiye Varlam Liparteliani (+90), Lasha Shvadatuasvhli (73), Rahman Rahim Katipoğlu (90), Ertuğrul Dönmez (66) ve Cengizhan Dönmez'den (81) oluşan kadrosuyla çıktı. Doğu temsilcisi elemelerde Bursa Osmangazi Belediyespor'u 4-1, Ordu Judo İhtisas'ı 5-0, Galatasaray'ı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Balıkesir İDA ile karşılaşan doğu temsilcisi, karşılaşmayı 3-2 kazanarak yarı finale çıktı. Bu turda final vizesi için Manisa Belediyespor kulübü ile karşılaşan Erzurum Gençlik, karşılaşmayı 3-2'lik skorla kazanarak finalde Ankara Egospor'u 4-1 yenen Galatasaray ile karşılaştı. Erzurum ekibi karşılaşmayı 3-2 kaybetti ve ligi ikinci olarak tamamladı.



KADINLARDA ŞAMPİYON VE İKİNCİ DEĞİŞMEDİ



2017 yılı şampiyonu Galatasaray, Antalya'da yapılan finallerde Nora Gjakova, Hasret Bozkurt (57), Şükran Bakacak (70), Majlinda Kelmendi, Melisa Çakmaklı (52), İlayda Seyis, Merve Taş, Ayten Yeksen (63) ve Kübra Kara (+70) ile oluşan kadrosuyla tatamiye çıktı. Elemelerde İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü'nü 3-2, Ankara Egospor'u 5-0, çeyrek finalde Trabzon Ayyıldız'ı 4-1 ve yarı finalde Sancaktepe Belediyespor Kulübü'nü 3-2 yenen Galatasaray, finale yükseldi. Sarı kırmızılılar geçen yıl da finalde karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek tekrar ligi zirvede tamamladı.



TRABZONSPOR LİG İKİNCİSİ



2017 yılında da ikinci olan Trabzonspor Kulübü finale gelinceye kadar, Işıl Gençtürk, Buse Gül Usta (57), Dilara İncedayı, Merve Ünlü (70), Mehveş Şahinoğlu (52), Duygu Topal (63) ve Nurcan Yılmaz (+70) ile tatamiye çıktı. Elemelerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nü 5-0, İzmir Büyükşehir Spor Kulübü'nü 3-2 yenen Trabzonspor, Sancaktepe Belediyespor Kulübü'ne 4-1 yenilerek grup ikincisi olarak çeyrek finale çıktı. Salihli Belediyespor Kulübü'nü 3-2, yarı finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü 3-2 yenerek finale çıkan Trabzon ekibi, finalde Galatasaray'a 3-2 kaybederek 2018 yılını da Süper Lig ikincisi olarak tamamladı ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.



AVRUPA KUPALARINDA MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR BELLİ OLDU



2019 yılında Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek takımlar şu şekilde:



KADINLAR: Galatasaray, Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Sancaktepe Belediyesi



ERKEKLER: Galatasaray, Erzurum Gençlik Spor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ankara EGO Spor



KADINLAR VE ERKEKLERDE 4'ER TAKIM KÜME DÜŞTÜ



Bir gün süren grup eleme karşılaşmaları sonunda yapılan finaller sonunda kadınlar ve erkeklerde Süper Lig'den düşen takımlar belli oldu.



Kadınlarda Konya Selçuklu Spor Kulübü, Ordu Judo İhtisas, Kocaeli Belediyesi Kağıtspor ve Sivas Gençlik Spor Kulübü ligden düşerken, erkeklerde ise Ankara Etimesgut Belediyesi, Manisa Salihli Belediye Spor Kulübü, Ordu Judo İhtisas ve Konya Selçuklu Spor Kulübü Süper Lig'den düşen ekipler oldu.



Öte yandan Antalya Spor Salonu'nda yarın yapılacak maçlar sonunda Süper Lig'e yükselen kadın ve erkek takımları belli olacak.