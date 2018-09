(Görüntülü) Spor seferberliğine Esenler'den start verildi

İSTANBUL, ()-GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası" programına katıldı. Bakan Kasapoğlu, “Spor seferberliği başlatıyoruz, sokak basketbolu projesini Türkiye’nin her yerinde hayata geçireceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017’de "Bizim bütün ilçelerde, mahallelerde, sokaklarda bir iki yere hemen potaları yerleştirmemiz lazım. O mahallenin çocukları, o potalarda oynasınlar" teşviki ile sokak basketbol üzerine çalışmalarını başlatan Esenler Belediyesi “3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası” programı düzenledi. Sosyal sorumluluk projesinin tanıtım törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, il ve ilçe protokolü ile birlikte çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Program gösteri maçıyla başladı. “BU PROJEYİ TÜRKİYE’NİN HER YERİNE YAYACAĞIZ” Yaptığı kürsü konuşmasında spor seferberliği başlattıklarını kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Basketbol hem fiziki hem de takım oyunu anlamında bize çok katkılar sağlayacak bir spordur. Bakanlığımız olarak bu sporu yaygınlaştırma noktasında Türkiye’nin her mahallesinde bir basketbol alanı oluşturma projemiz var. Bu projeyi Esenler Belediye Başkanı Göksu’nun katkılarıyla Esenler’de başlattık. Doğusundan batısına tüm mahallelerimizde köylerimizde 3x3 Sokak Basketbolu projesini yaygınlaştıracağız. Bu spor bize birlikte çalışıp mücadele etmeyi, kazandığınızda birlikte sevinmeyi, kaybettiğinizde birlikte üzülmeyi ve empatiyle yaklaşmayı öğretecek” diye konuştu. “240 TAKIM SOKAK BASKETBOLU TURNUVASINDA YARIŞACAK” Esenler Belediye Başkanı Göksu, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, aralarındaki birliktelik, dayanışma ve kardeşlik gibi duygularının daha da gelişmesi amacıyla başlattıklarını belirttiği projeyle ilgili şunları söyledi: “Sokakta basketbola çok büyük bir ilgi olduğunu gördüm. Sayın Bakan Kasapoğlu’na Spor Toto Başkanı olduğu zaman da bu isteğimi dile getirmiştim ve o da bu işe destek olabileceğini belirtmişti. Biz de bu projeyi başlatmıştık. Allah nasip etti ve bakan olarak bu projeyi sizinle başlattık. 240 takım bu Sokak Basketbolu Turnuvasında yarışacak. Yaklaşık 3 bin basketbol topu, forma ve çanta dağıtacağız. İnşallah bu toplumsal heyecanla beraber Esenlerimizdeki her bir gencimize yeni heyecanlar kazandırırız.” 3X3 SOKAK BASKETBOLU TURNUVASI Sokak basketbolu için Esenler'de 16 mahalleye basketbol sahaları kurulacak. Sporculara top, çanta, formalarını biz dağıtılacak ve ilçenin tüm mahallerinde aynı anda, bir günde 160 basketbol müsabakası oynanacak. Toplam bin müsabakanın yapılacağı turnuva15 Ekim tarihinde başlayacak ve yaklaşık 45 gün sürecek.