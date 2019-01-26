(Görüntülü) Sivasspor, Hugo Vieira ile sözleşme imzaladı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()





Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, son olarak Japonya'nın Yokohoma takımında forma giyen forvet oyuncusu Hugo Vieria ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Vieria için kulüp tesislerinde imza töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz üçüncü transferlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Otyakmaz "Hepinizin bildiği gibi devre arası transferleri gerçekleştirmek çok zor. Ama çok ince eleyip sık dokuyarak çok önemli transferler yaptık. Diabate transferiyle başladık, daha sonra Fatih Aksoy transferiyle daha da güçlendik. Şimdi ofansif manadaki sorunlarımızı çözecek önemli bir futbolcuyla daha sözleşme imzalıyoruz. Hugo Vieira'ya hoş geldin diyorum ve takımımıza önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum" dedi.



Yeni transfer Vieira ise "Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Sivasspor büyük bir kulüp, büyük bir camia. Bu takımda faydalı olabilmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.



Tam ismi Hugo Filipe da Costa Oliveira olan futbolcu 25 Temmuz 1988'de Barcelos'da dünyaya geldi. Estoril'da futbola başlayan Vieira sırasıyla; Estoril, Gil Vicente, Benfica, Sporting Gijon, Braga, Torpedo Moskau, Kızılyıldız ve Yokohama formasını giydi. Kariyerinde 268 maça çıkan golcü futbolcu 102 kez fileleri havalandırdı ve 24 kez de asist yaptı.