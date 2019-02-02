(Görüntülü) Sevil Zeynep Becan: ''Geleceğimizi inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz''

Mustafa AKIN / İSTANBUL,() - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, yönetim kurulu faaliyet raporunu açıkladı. Futbol A takımının arzulandığı yerden çok uzakta kaldığını ifade eden Becan, ''Başkanımız Ali Koç ile geleceğimizi inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Transfer dönemini ise en değerli şekilde değerlendirerek hocamızın istediği şekilde yaptık. 5 yeni oyuncuyu kadromuza kattık. Bir spor kulübüyüz ve şuna inanıyoruz ki başarı ne kadar arka arkaya gelse de iletişimini yapmak bir o kadar önemli. Kulübüne sonsuz bir aidiyet ile bağlı olan taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyoruz. Futbol takımının bulunduğu konuma rağmen en çok seyirci sıralamasında birinciliği kimseye kaptırmadık'' dedi. Sevil Zeynep Becan, sarı-lacivertli kulüpte yeni bir sayfa açıldığını ifade ederek, ''Karşılıklı ilişki kurmak için çalışma yapıyoruz. Kulüp üyelerinin birbiri ile kaynaşabilecekleri bir ortam yaratmak bizim işimiz. İlk adımları attık detayları paylaşmış olacağız'' diye konuştu. Amatör branşlarda alınan başarılar hakkında açıklamalarda bulunan Sevil Zeynep Becan, daha sonra başarı elde eden sarı-lacivertli sporcuları kutladı. Uluslararası organizasyonlarda başarı elde eden sporculara ise ödüllerini Başkan Ali Koç takdim etti.