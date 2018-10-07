(Görüntülü) Selçuk Aksoy: "3 puanı hak eden taraf bizdik"

Tolga YANIK / KONYA () - Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, son dakikalarda buldukları golle 1 puan aldıklarını ancak 3 puanı hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi.



Atiker Konyaspor'da ikinci başkan Selçuk Aksoy, 2-2 berabere kaldıkları Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 3 puanı hak eden tarafın kendilerinin olduğunu belirten Aksoy, "Beşiktaş ile evimizde oynadığımız maçta bizi en mutlu eden takımımızın iyi oyunuydu. Tabii skor istemediğimiz şekilde oldu. Son dakikalarda bulduğumuz golle bir puan aldık ama aslında 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Ama maalesef futbol işte. İkinci penaltıyı kaçırdıktan sonra Beşiktaş'ın 2-1 öne geçmesiyle maç tersine döndü. Yine son dakikalarda 2-2'yi sağladık. Üstün mücadalemizden dolayı takımımızı, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Sonuçta bir puan da iyi bir puandır diye değerlendiriyoruz" dedi.



"PENALTIYI ATSAYDIK MAÇIN SEYRİ FARKLI OLURDU"



İkinci penaltının gol olması durumunda maçın seyrinin daha farklı olacağını da belirten Aksoy, "Pozisyonun tekrarını çok izleyemedik. Oyun esnasında pozisyon ceza sahası içinde olduğu için maç esnasında pozisyona hakim değildik. Sonuçta hakem 'VAR'a gitti. Oradan gelen karar da penaltıyı verdi. Sonuçta penaltıyı gole çeviremedik. Orada 2-0'ı yakalasaydık maçın seyri daha farklı olacaktı. Dediğimiz gibi Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu iyi oyunu sergilersek daha üst sıralara tırmanayacağız diye düşünüyoruz" diye konuştu.



"GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPACAĞIZ"



Gündüz saatlerinde oynanan U21 maçında çıkan olayları da değerlendiren Selçuk Aksoy, "Bugün U21 maçında tatsız bir olay gerçekleşti, biz tarafları dinledik. Bunlar hiç tasvip etmediğimiz olaylar. Beşiktaş kafilesine de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Olayları hafta içerisinde de tetkik ettireceğiz. Saha içerisinde istemediğimiz ve tasvip etmediğimiz olaylar bunlar. Yaşanan olayları ne Konyaspor ne de Beşiktaş camiasına mal etmek istemiyoruz. Kulüp olarak değerlendirip gerekli cezaların verilmesi için bu hafta görüşmelerimizi yapacağız. Alacağımız bilgiler doğrultusunda da bu hafta gerekli açıklamayı yaparız. Oradaki görüntülerle alakalı olarak da Taner Ay bizim altyapı sorumlumuz. Bugün sosyal medyada ciddi bir baskı oldu ama biz gerekli görüntüleri aldık. Olaylar yaşandıktan sonra bize söylenen Yasin Sülün'ün tahriklerinden dolayı ceza alıp sahanın dışına gönderildiği. Kişiler değil camialar önemli. Olayları değerlendirip sonuca göre karar vereceğiz. Olaylarda Beşiktaşlı oyunculara yapılan darbe de var, yerde yatan Konyasporlu oyuncular da var. Burada şu taraf suçlu diyemeyiz" ifadelerini kullandı.