(Görüntülü) Rus voleybolcunun Türkiye ve şampiyonluk aşkı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - TATİL için geldiği Antalya'ya hayran kalan ve ülkesindeki spor kariyerini sonlandırıp kente yerleşen Rus voleybolcu Svetlana Uncu, 9 yıl aranın ardından Antalyaspor formasıyla bölgesel lig şampiyonluğu yaşadı. Kaptanlığını yaptığı takımıyla bu sene ikinci ligde mücadele edecek olan Svetlana, "Rusya'da doğdum ama kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu sene şampiyonluğu kazanıp, 1. ligde forma giymek istiyorum" dedi.



Rusya'da dünyaya gelen ve 10 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle voleybola başlayan Svetlana, 14 yıl boyunca profesyonel olarak farklı kulüplerde forma giydi. Rusya Voleybol Süper Ligi takımlarında İskra Samara'da 2 yıl oynayan Svetlana, 24 yaşında Antalya'ya tatile geldi. Türk insanına, Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kalan Svetlana, tatil sonrası Antalya'ya yerleşmek için spor kariyerini sonlandırdı. Antalya'ya yerleşen Svetlana, turizm sektöründe çalışmaya başladı. Otellerde fotoğrafçılık yaptığı dönemde tanıştığı Türk ile evlenip 'Uncu' soyadını alan Svetlana, evliliğinde Kerim adını verdiği oğlunu kucağına aldı.



İLK YILDA BÖLGESEL LİG ŞAMPİYONLUĞU



Antalya'da stüdyosunda ve otellerde turistlerin tatil anlarını fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren Svetlana, eşi ile ayrılmasının ardından bir tanıdığı aracılığıyla 9 yıl ara verdiği spor kariyerine yeniden dönme kararı aldı. Geçen yıl oluşturulan Antalyaspor Bayan Voleybol takımına kaptanlık yapan Svetlana Uncu, ilk yılında bölgesel lig şampiyonluğu yaşadı. Takımının şampiyonluğunda önemli role sahip olan Svetlana, bu sezon da Bayan Voleybol 2. Lig'de şampiyonluk kupasını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.



HEDEF İKİNCİ YILDA İKİNCİ KUPA



Takımıyla yeni sezon hazırlıklarına başlayan Svetlana Uncu, "Rusya'da 24 yaşına kadar profesyonel voleybol oynadım. Antalya'ya tatile geldikten sonra buranın iklimini, insanını çok sevdim. Antalya'ya yerleştim ve fotoğrafçılık yapmaya başladım. 9 yıl ara verdikten sonra geçen sene kurulan Antalyaspor'da takım kaptanı olarak yeniden spora döndüm. Takımımızla çok güzel aile bağı kurduk, emek verdik ve şampiyonluk yaşadık. Bu sene de başarımızın devamını getireceğiz. 9 yıl voleybola ara verdikten sonra ilk sene şampiyonluk heyecanı yaşamak çok güzel. Bu yıl 2. Lig'de şampiyon olup 1. Lig'e yükselmek istiyoruz" dedi.



