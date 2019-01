(Görüntülü) Roman Neustadter: "Formayı kaptırmak istemiyorum"

"Hocanın işini zorlaştırmak istiyorum" "İlk yarıdaki kötü görüntüyü skorlar gösteriyor" "Hocanın görmek istediği takım birbiri için mücadele eden bir ekip" "Herkesin dönmüş olmasından dolayı mutluyum" "Yaşım ilerledikçe daha çok dikkat ediyorum" "Kötü bir zamanlamaydı" "Daha çok inanmalı ve çalışmalıyız" Olgucan KALKAN / ANTALYA,() Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustadter, sarı-lacivertli ekibin Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Neustadter, "Her gün çok çalışıyorum. Hocanın işini zorlaştırmak istiyorum" dedi. Kötü bir ilk yarı geçirdiklerini belirten Neuestadter, "Kötü bir ilk yarı geçirdik. Daha güçlü daha fit bir takım haline gelmeye çalışıyoruz. İkinci yarı gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu. "İLK YARIDAKİ KÖTÜ GÖRÜNTÜYÜ SKORLAR GÖSTERİYOR" Takım halinde kazanıp kaybettiklerini söyleyen Neustadter, "Kendi performansımı yargılamak istemiyorum. Bu durum bana bağlı bir durum değil takım halinde oynuyoruz. Benim değişmemle değişecek bir durum değil. Takım halimde kazanıp kaybediyoruz. İlk yarı kötü bir görüntü sergiledik skorlar bunu gösteriyor. Futbola dair her şeyi çalışıyoruz. Hocanın bizden neler istediğini anlamaya gayret gösteriyoruz. Hocanın istediği kafamıza tam yerleşince saha içerisinde bunları göstereceğiz" diye konuştu. "HOCANIN İŞİNİ ZORLAŞTIRMAK İSTİYORUM" Sarı-lacivertli kulübün savunmaya yaptığı takviyelerle ilgili soruya ise Neustadter, "Benim performansıma bağlı bu durum. Her gün çok çalışıyorum. Hocanın işini zorlaştırmak istiyorum. Pozisyonumu korumak istiyorum. Nerede oynadığım fark etmez, formayı kaptırmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. "HOCANIN GÖRMEK İSTEDİĞİ TAKIM BİRBİRİ İÇİN MÜCADELE EDEN BİR EKİP" Her hocanın farklı bir felsefesi olduğuna dikkat çeken Rus savunmacı, "Oyuncularına çalışmalarını aktarma şeklide farklıdır. Şu anda hocamızın pozitif bir düşünce tarzı var. Bize güç enerji veriyor. Onun görmek istediği takım, birbiri için mücadele eden bir ekip" ifadelerini kullandı. "HERKESİN DÖNMÜŞ OLMASINDAN DOLAYI MUTLUYUM" Daha önce kadro dışı kalıp, sonrasında affedilen oyuncularla ilgili de konuşan Neustadter, "Herkesin dönmüş olmasından dolayı mutluyum. Herkese ihtiyacımız var. Sadece ben değil herkes mutluluk duyuyor. Sözleşme ile alakalı herhangi bir durum yok. O yüzden bir şey düşünmüyorum. Kulübün düşüncesini bilmiyorum. Gelecekte neler olur bilinmez" diye konuştu. "YAŞIM İLERLEDİKÇE DAHA ÇOK DİKKAT EDİYORUM" Profesyonel bir şekilde yaşamaya dikkat çektiğini belirten Roman Neustadter, "Futbol 7/24 yaşanan bir meslek. Her gün kendime dikkat ediyorum. Yaşım ilerledikçe daha çok dikkat etmek zorundayım. Daha fazla rejenerasyon yapmalıyım. Antrenmanlardan önce hazırlığımı daha iyi yapmalıyım. Benim nelere dikkat etmem gerektiğine dair çalışmalarım var. Herhangi bir sakatlık yaşamadığımdan dolayı mutluyum. Benim hayatım futbol" dedi. "KÖTÜ BİR ZAMANLAMAYDI" Antalyaspor beraberliğinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımın tepki çekmesi kendisine sorulan Neustadter, "Bizim için noel gecesiydi ama kötü bir zamanlamaydı. Orada gülmemiz kötüydü. Ama Fenerbahçe ile alakalı bir durum yoktu. Burayı umursamıyoruz diye durum yoktu. Biz Skrtel ile saha içerisinde her şeyi yapıyoruz. Daha sonra zaten bu durumla alakalı özür diledim" diye konuştu. "DAHA ÇOK İNANMALI VE ÇALIŞMALIYIZ" Ligin başında oynadıkları maçlarda birçok pozisyondan yararlanamadıklarını hatırlatan Neustadter, "Öyle bir dönem yaşadık ki her şey bize karşıydı. Sezon başındaki maçlarda başlayan bir süreç. Birçok pozisyon bulduk ama atamadık. Malatya ve Göztepe maçları aklıma geliyor. Rakibin pozisyonları gol oldu. Futbolda bazen aşağı doru gidiyorsunuz ve yukarı çıkmak zorlaşıyor. Daha çok çalışmalıyız, daha çok inanmalıyız. Tek düşüncemiz bu. Enerjiyi görüyorum takım içerisinde. Bu durumu değiştirmek istiyoruz ikinci yarıya böyle bir düşünce tarzıyla başlayacağız" ifadelerini kullandı.