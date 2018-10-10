(Görüntülü) Prosinecki: "Türkiye'yi takip ediyorum. Bir galibiyetle grupta her şey değişebilir" (2)

(Görüntülü) Prosinecki: "Türkiye'yi takip ediyorum. Bir galibiyetle grupta her şey değişebilir" (2)

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